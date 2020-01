Custodele Coroanei Romane Margareta a declarat, sambata, ca inainte sa ajunga prima data in Romania, in urma cu 30 de ani, se simtea "ca o persoana fara umbra", nefiind intreaga departe de tara sa.

"Imi amintesc foarte bine momentul in care am ajuns in Romania, in urma cu 30 de ani - pentru prima data in viata mea m-am simtit o persoana intreaga, pana atunci am fost ca o persoana fara umbra si cand am pus picioarele aici, am devenit o persoana intreaga", a spus MS Margareta la finalul unui eveniment aniversar organizat la Teatrul National, organizat de Fundatia Regala Margareta a Romaniei, pentru a sarbatori 30 de ani de la infiintarea organizatiei, relateaza Agerpres.

Aceasta a vorbit si despre proiectele de viitor ale Fundatiei, printre care crearea a peste o suta de Centre "Generatii", care aduc impreuna persoane apartinand mai multor generatii.

"Este emotionant si sunt foarte mandra si multumesc tuturor celor care ne-au ajutat, pentru ca singura nu se poate, dar ce este important este ca am avut un semnal pentru viitor si (...) vrem sa cream sute de centre inter-generationale si mergem inainte. Avem nevoie de sustinere pentru asta", a afirmat Custodele Coroanei.

La evenimentul aniversar, la care a participat si Principele Radu Duda, au venit in scena voluntari si membri implicati in activitatea Fundatiei Regala Margareta a Romaniei, iar un duet a interpretat mai multe piese clasice la violoncel. De asemenea, a fost proiectat un film documentar dedicat activitatii Principesei Margareta in tara noastra.

Citeste si: Kelemen Hunor: Sa pastram comunitatea maghiara aici, acasa, in Romania

Fundatia Regala Margareta a Romaniei a fost infiintata in 1990 de catre Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, impreuna cu tatal sau, Regele Mihai I.

De-a lungul celor 30 de ani de activitate, Fundatia a dezvoltat numeroase proiecte in domeniul educatiei, dezvoltarii comunitatii, societatii civile, sanatatii si culturii, proiecte ce si-au adus contributia la reinnoirea spirituala si sociala a Romaniei.

Fundatia Regala Margareta a Romaniei este o organizatie neguvernamentala care sprijina copii, tineri si varstnici prin interventii durabile, bazate pe schimbul de experienta si valori intre generatii.