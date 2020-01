Peste 150 de persoane au participat, vineri, in centrul municipiului Targu Mures la un miting organizat de platforma civica Aresel, cerand demisia primarului Dorin Florea pentru declaratiile acestuia referitoare la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nasterii unui copil si a unei anchete sociale in cazul celor care doresc sa aiba copii.



Totodata, protestatarii i-au cerut primarului Dorin Florea sa isi ceara iertare, public, atat comunitatilor de romi, cat si tuturor cetatenilor pentru declaratiile din ultimele zile.

"Astazi e o zi istorica. Romii, pentru prima data in ultimii 30 de ani ies in strada sa isi spuna ferm punctul de vedere, fiindca astfel de declaratii ca cele ale primarului Daniel Florea nu sunt in regula in secolul 21, in Romania. Este o pozitie ferma pe care o avem, in care sanctionam astfel de declaratii, care dau spre sovinism, noi il numim nazism electoral. Motivul pentru care primarul a facut aceste declaratii a fost ca sa ia voturile romanilor prin acest rasism latent care se afla in spatele capetelor fiecarui roman. Este un subiect pe are il abordam la fiecare patru ani, il rascolim si manipulam oamenii, il folosim in interes personal. Nu cred ca domnul Florea e a atat de rasist pe cat declara, dar e irelevant. Actul politic pe care l-a facut aici este unul de razboi civic, un act de instigare la ura intre etnii, iar acest lucru trebuie sanctionat si trebuie sa ne asiguram ca acest domn nu va mai candida. Ne dorim sa isi ceara scuze si ne dorim sa isi dea demisia", a declarat Nicu Dumitru, de la Platforma Aresel, informeaza Agerpres.

Participantii sustin ca toti trebuie sa fie egali in Romania si ca romii se gasesc in aceasta situatie fiindca nu au lucru deoarece s-au inchis fabricile, dar chiar si in aceste conditii vor sa aiba copii si nepoti si ca nimeni nu le poate ingradi acest drept.

"Cum poate sa interzica sa nu mai faca tineretul copii? Asa ceva nu exista, in ce tara traim? Sa le dea un loc de munca. Sunt foarte multi romi care nu au clase, nu ii ia la serviciu, atunci inseamna ca nu suntem oameni? Ce s-a intamplat cu tara noastra, s-au vandut toate fabricile la straini, nu mai avem de lucru si atunci inseamna ca nu mai avem dreptul sa facem copii? Bine, eu nu fac, dar am trei baieti si trebuie sa am nepoti, nu? Sunt casnica, am un sot pensionar, dar ma intretin copiii mei care lucreaza la patron si isi bate joc de ei. Trebuie sa mearga in fiecare an in strainatate, la sparangel, ca sa isi castige painea", a afirmat o protestatara.

Alti protestatari au spus ca au venit la Targu Mures sa vada ce se petrece si pentru a-si apara drepturile.

"Am venit pentru drepturile noastre si pentru ca vreau sa fac copii. Am 25 de ani si nu am lucrat nicaieri. Nu am invatat nicio meserie pentru ca sunt bolnav, am facut noua clase si m-am lasat ca sa ma duc la lucru. Trebuia sa castig pentru ca primarul nu ne-a dat de lucru, acum lucram pe la oameni", a spus alt protestatar.

Majoritatea participantilor la mitingul de la Targu Mures au declarat ca locuiesc in comunele Band si Glodeni si ca au fost adusi cu doua autocare la protest, fapt confirmat in final de catre organizatori, care i-au impartit in doua grupe pentru a-i imbarca.

Intre participantii la protest s-a aflat si presedintele Ligii Pro Europa, Smaranda Enache, precum si candidatul desemnat de USR la Primaria Targu Mures, Adrian Nemeth-Gherman, care si-au aratat sustinerea fata de protestatari.

Purtatorul de cuvant al Primariei Targu Mures, Cosmin Blaga, a declarat ca edilul Dorin Florea nu poate fi acuzat de rasism sau de discriminarea comunitatii rome atata timp acesta a fost preocupat de soarta acestei populatii inca de la primul mandat.

"Probabil politicienii erau ofticati pentru ca nu au vorbit e despre acest subiect si este pacat ca nu au vorbit despre el. Pentru ca stim foarte bine ca este o problema serioasa in Romania. Domnul primar s-a referit la oamenii care nu inteleg ca aducerea pe lume a unui copil este o responsabilitate si oricine are un copil intelege acest lucru. Faptul ca suntem acuzati ca a inceput campania electorala, ne lasa reci, primarul municipiului Targu Mures, Dorin Florea, s-a preocupat serios inca din primul mandat de problema persoanelor defavorizate. Au fost cartiere in Targu Mures care aratau jalnic. Primaria Municipiului Targu Mures s-a implicat in integrarea si dezvoltarea comunitatii rromilor, fiind una din primele primarii din tara care a sustinut si a investit in scolarizarea copiilor asigurandu-le cu transport gratuit, formare profesionala, in infiintarea de ateliere de tamplarie, construirea de locuinte cu toate utilitatile, o baie publica dotata cu masini de spalat, asfaltarea drumurilor pe strazile locuite de acestia si ca singura conditie fiind ca acestia sa mearga la lucru si sa isi duca copiii la scoala. La Centrul Rozmarin, Primaria Targu Mures duce gratuit zilnic peste 100 de copii, pe care ii hraneste si educa, iar in zonele locuite de romi, cum e Valea Rece, municipalitatea a construit doua blocuri de locuinte si a reabilitat complet circa 10 blocuri de locuinte ale acestora in Cartierul Libertatii", a declarat Cosmin Blaga.

Consilierul primarului din Targu Mures a anuntat, in urma cu doua zile, ca mai multi locuitori din Targu Mures si-au exprimat dorinta de a se organiza un referendum pe problemele lansate in dezbatere de primarul Dorin Florea, pe marginea responsabilitatii nasterii unui copil.