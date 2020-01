Propunerea primarului din Targu Mures, Dorin Florea, care vrea ancheta sociala pentru cuplurile doritoare de copii, ar putea deveni subiect de referendum local.



Potrivit unui consilier al acestuia, mai multi locuitori din municipiu si-au exprimat dorinta de a fi organizat un referendum local privind problema lansata in dezbatere de primarul Dorin Florea, in legatura cu responsabilitatea nasterii unui copil.

"Dupa aparitia in presa a comunicatului domnului primar Dorin Florea cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nasterii unui copil si pe fondul reactiilor publice ale politicienilor, mai multi targumureseni si-au exprimat dorinta organizarii unui referendum local. Deocamdata nu s-a luat nicio decizie, se analizeaza", a precizat, pentru Agerpres, Claudiu Maior, consilierul primarului din Targu Mures, citeaza B1tv.

Claudiu Maior sustine ca "unii muncesc" si cer referendum, iar altii vor sa protesteze, "revoltati ca li se fura 'lenea'!".

"La proteste inainte, la munca inapoi!

Unii muncesc si cer referendum impotriva celor care vor sa huzureasca pe banii copiilor, iar altii maine protesteaza, revoltati ca li se fura „lenea”! Cine sa ne mai inteleaga?!

Am inteles ca vineri, o platforma civica sub denumirea „Aresel” din Bucuresti doreste un miting la Targu Mures! Vin aici sa ne certe, pentru ca am indraznit sa spunem cu voce tare, tot ce altii soptesc pe la colturi. Inainte de proteste, le aduc la cunostinta ca Primaria Municipiului Targu Mures s-a implicat in integrarea si dezvoltarea comunitatii rromilor, fiind una din primele primarii din tara care a sustinut si a investit in: scolarizare cu transport gratuit, formare profesionala, ateliere de tamplarie, construirea de locuinte cu toate utilitatile, baie comunala, asfaltarea drumurilor, biserica etc., singura conditie fiind ca acestia sa mearga la lucru si sa isi duca copiii la scoli. Stim cu totii de centrul Rozmarin, unde zilnic peste 100 de copii sunt adusi de acasa cu transport gratuit, spalati, hraniti (doua mese pe zi), scoliti, supravegheati si indrumati, iar apoi transportati din nou acasa.

Vi se pare normal ca un adult sanatos sa stea acasa, in varful patului, traind dupa alocatiile copiilor, in timp ce altii muncesc cel putin 8 ore/zi platind contributii sociale? Vi se pare normal ca femeile care isi doresc copii sa munceasca si sa respecte protocoale de sanatate, in timp ce alte femei, la fel de apte de munca sa stea acasa, pe banii statului, aducand pe lume copii de care sa nu mai aiba grija nimeni si sa-i trimita la cersit?! Sunt convins ca targumuresenii de buna credinta stiu cine sunt adevaratii discriminati!", a scris Claudiu Maior, pe Facebook.