Pierderea din greutatea corporala reprezinta un tratament eficient pentru apneea in somn de tip obstructiv, insa cercetatorii au ajuns recent la concluzia ca acest sindrom ar fi influentat de grasimea acumulata intr-un loc neasteptat... limba, relateaza vineri Press Association.



O echipa de oameni de stiinta din Statele Unite a utilizat metoda imagistica prin rezonanta magnetica pentru a evalua modul in care pierderea din greutatea corporala are efect asupra cailor aeriene superioare in cazul pacientilor obezi. Ei au descoperit ca reducerea cantitatii de grasime din zona limbii este un factor primar pentru scaderea severitatii apneii in somn de tip obstructiv.

Concluziile echipei de la Facultatea de Medicina Perelman a Universitatii din Pennsylvania au fost publicate in American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

''Majoritatea medicilor, si chiar experti din lumea apneii in somn, nu s-au concentrat asupra grasimii din limba in tratamentul apneii in somn. Cunoscand acum faptul ca grasimea din limba este un factor de risc si ca apneea in somn se imbunatateste cand grasimea din limba este redusa am stabilit un obiectiv terapeutic unic, pe care nu l-am avut anterior'', a declarat doctor Richard Schwab, specialist in medicina somnului.

Afectiunea implica oprirea in mod repetat a respiratiei, ceea ce perturba somnul pacientilor. Aceasta problema este de obicei marcata de sforait si poate creste riscul de hipertensiune si accident vascular cerebral.

In timp ce obezitatea este factorul principal al apneii in somn, exista si alte cauze, precum amigdalele marite sau maxilarul retras, scrie Agerpres.

Studiul a fost efectuat pe 67 de participanti cu sindrom de apnee in somn de tip obstructiv care erau obezi (cu un indice de masa corporala - IMC - peste 30). Subiectii au pierdut aproape 10 procente din greutatea corporala prin dieta sau interventie chirurgicala, intr-o perioada medie de sase luni. Rezultatele privind apneea in somn s-au imbunatatit cu 31 de procente, potrivit studiului.

Pe langa imbunatatirea apneii obstructive prin reducerea grasimii din zona limbii, cercetatorii au observat ca pierderea din greutatea corporala a condus la reducerea muschilor pterigoidian si din zona faringelui.