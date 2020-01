Salariatii Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive CFR - SCRL Brasov protesteaza joi pentru a treia zi, din cauza ca CFR Calatori refuza sa incheie un nou contract de mentenanta in conditiile in care ultimul a expirat la finele lui decembrie.

In prezent, 19 trenuri de calatori sunt anulate, pentru ca nu au mentenanta facuta.

"Este un protest spontan. Este a treia zi de proteste la SCRL. Sunt o sumedenie de trenuri anulate, cel putin Regio sunt foarte multe. Incepand de astazi (joi, n.r.) au inceput sa anuleze si InterRegio. CFR Calatori este in culpa, atata timp cat au un contract de mentenanta expirat, un contract negociat pe toate compartimentele, care a fost validat, si incearca si acum sa traga de timp. Tot nu au incheiat contractul de mentenanta, cred ca incearca sa ne pacaleasca, pentru ca alta impresie nu am'', a declarat, joi, pentru Agerpres, Ionel Savin, prim vicepresedintele Sindicatului National Solidaritatea 2012.

Liderul sindical a transmis ca salariatii nu vor sa reia lucrul, daca nu vor avea un contract semnat cu CFR Calatori care sa cuprinda toate punctele de lucru actuale.

"Am un mesaj de la salariati. Salariatii au zis in felul urmator: daca nu vedem contract semnat de CFR Calatori, care la anexa sa prevada foarte clar toate punctele de lucru actuale, ca sa nu mai existe vanatoarea asta de angajati prin toate depourile si prin toate sectiile noastre, salariatii nu vor sa reia lucrul, indiferent de consecinte. Mie mi se pare ca salariatii au fost destul de transanti, au spus destul de clar lucrurilor pe nume", a spus acesta.

Intrebat daca ministrul Transporturilor i-a chemat la discutii, Savin a raspuns: "De la domnul ministru nu avem niciun semn".

Angajatii Societatii Comerciale de Reparatii Locomotive CFR - SCRL Brasov au oprit de marti lucrul, pe motiv ca CFR Calatori incearca sa falimenteze compania, prin preluarea etapizata a personalului.

In plus, de la 1 ianuarie 2020, CFR Calatori nu a mai incheiat niciun contract de prestari servicii cu SCRL.

"Oamenii refuza sa mai lucreze. Practic, ei (CFR, n.r.) incearca sa falimenteze SCRL, dar este o falimentare mascata, intrucat declarativ au inceput prin a spune initial ca doresc sa absoarba o parte din personalul SCRL, etapizat. Lucrurile au inceput undeva in luna septembrie 2019, cu o notificare catre SCRL precum ca ar trebui sa isi retraga angajatii din patru puncte de lucru, ceea ce s-a si intamplat in luna noiembrie. Numai ca atunci SCRL i-a notificat prin directorul de la acea data, care este si administrator special, intrucat societatea este in insolventa, si le-a spus foarte clar ca aceste retrageri de personal vor duce la costuri suplimentare pentru CFR Calatori si, implicit, daca se continua aceeasi politica, va duce la falimentarea SCRL. Lucrurile au continuat, CFR Calatori a preluat angajatii din cele patru puncte de lucru, iar la momentul de fata angajatii din cele patru puncte de lucru nu presteaza inca activitate de reparatii, ci sunt pusi sa faca alte lucruri care nu tin de reparatii. Prestatiile se fac in alte parti, la depourile de domiciliu ale materialului rulant, ceea ce incarca cu costuri CFR Calatori", a declarat, marti, Ionel Savin.

Cele patru puncte preluate de CFR Calatori sunt: Medgidia, Sighet, Piatra Olt si Oravita.

De asemenea, Savin a precizat ca CFR Calatori a incercat sa induca ideea ca aceste cheltuieli au crescut din cauza SCRL, motivul real fiind "deciziile luate de managerii transportatorului public feroviar de calatori".

"Pe o astfel de motivare, pe 6 ianuarie, in Consiliul de Administratie, au prezentat acest punct de vedere, motivand ca SCRL si-ar fi retras angajatii din anumite puncte de lucru si este necesara o internalizare a activitatii, ca si cum SCRL ar fi o firma externa, si nu ar fi propria filiala de reparatii. CFR Calatori este actionar unic la SCRL. In conditiile astea, au incercat, prin Consiliul de Administratie, sa induca ideea ca au crescut cheltuielile din cauza SCRL, dar, de fapt, ele au crescut din cauza deciziilor managerilor de la CFR Calatori - ei ne-au solicitat sa retragem personalul din punctele respective - iar cheltuielile au crescut pentru ca, de exemplu, locomotiva trebuia sa isi faca mentenanta la capat de traseu, iar acum este necesar sa o mute 200 de kilometri, la un depou unde sa ii faca mentenanta si se platesc taxe de infrastructura. Toate chestiile astea au stat la baza motivarii pentru internalizarea, cum au zis dumnealor, a activitatii catre CFR Calatori si pentru a lua alte doua puncte de lucru de catre CFR Calatori - Automotoarele de la Bucuresti si punctul de lucru de la Tecuci", a detaliat Savin.

Liderul de sindicat a acuzat ca s-au facut presiuni asupra angajatilor SCRL sa faca cereri de angajare la CFR Calatori, spunandu-li-se ca in caz contrar vor ramane fara locuri de munca.

"S-au facut si presiuni asupra angajatilor. Au venit in unele puncte de lucru, in unele sectii si li s-a spus ca 'Daca astazi nu faceti cereri de angajare la CFR Calatori, de maine nu o sa mai aveti de lucru'. Oamenii sunt speriati cand vad astfel de chestiuni si ce zic: 'Ne pierdem si locul de munca, noi avem si bani pe care ar trebui sa ii recuperam ca si creante la masa credala, astia vor sa ne falimenteze si ramanem si fara locuri de munca si fara banii de la masa credala'. Asta este principala nemultumire a angajatilor. In plus, de la 1 ianuarie, CFR Calatori nu mai are niciun contract de prestari servicii cu SCRL. Cu toate astea, de la inceputul anului si pana acum, noi ne-am desfasurat normal activitatea. Probabil ca nu s-ar fi intamplat asta (oprirea lucrului - n. r.) daca nu se incerca din nou preluarea de puncte de lucru. In privinta contractului, s-au purtat negocieri pe toata luna decembrie, s-au semnat si procese verbale cum ca ar fi de acord cu tariful orar si ceea ce a ramas in discutie, nefiind de acord SCRL, a fost exact aceasta chestiune: ca CFR Calatori sa preia anumite puncte de lucru. Asta este singura chestiune", a sustinut Savin.

Potrivit acestuia, CFR Calatori doreste sa preia chiar mai multe puncte de lucru, intrucat SCRL mai are inca 16.

"Ei vor mai multe puncte de lucru, nu doar acestea doua. SCRL mai are inca 16 puncte de lucru. Este clar pentru toti cei care cunosc situatia ca asta duce la falimentare", a aratat el.

Acesta a sustinut ca "nimeni din SCRL nu s-ar opune daca s-ar face o absorbtie totala, insa discutiile astea sunt vechi si nimeni nu a dorit sa o faca".

"Daca vrea sa ne absoarba CFR Calatori, nu am fost niciodata impotriva unei absorbtii totale, adica sa absoarba tot personalul, pentru ca acesta sa-si pastreze actualele drepturi salariale si actualele locuri de munca sa fie garantate. Mai mult, aceasta absorbtie ar duce si la pastrarea acelor creante de la masa credala, adica salariatii nu ar pierde nimic, pentru ca la calea ferata la noi salariile sunt mici, undeva la 2.000 si ceva de lei. Ori, toti salariatii nostri au datorii restante la creante undeva la 10.000 lei/persoana. Unii au mai mult, altii mai putin, dar e o suma destul de importanta pentru un salariat. Eu va spun: nimeni din SCRL nu s-ar opune daca s-ar face o absorbtie totala, insa discutiile astea sunt vechi si nimeni nu a dorit sa o faca", a afirmat Savin.

Liderul sindical a mentionat ca s-au facut demersurile necesare la ministrul Transporturilor pentru detensionarea situatiei, i-a fost transmisa o solicitare, iar acum "vedem daca ne va raspunde si daca lucrurile evolueaza favorabil".

''Daca dumnealui ar iesi si ar prezenta un punct de vedere, probabil ca oamenii ar avea incredere si si-ar relua activitatea", considera Ionel Savin.

Intrebat daca SCRL ar putea sa faca si modernizari de locomotive si de vagoane, nu doar reparatiile clasice de material rulant, Savin a raspuns: "Bineinteles ca am putea face", mai ales ca in cazul acesta nu ar mai fi nevoie de organizarea de licitatie pentru atribuirea contractelor, ci s-ar putea apela la incredintare directa.

In plus, preturile percepute de SCRL in cazul CFR Calatori sunt cele mai mici de pe piata romaneasca de reparatii, iar timpul de executare este mai rapid decat cel al Reloc Craiova, potrivit sursei citate.

"De cate ori au prestat servicii la noi, intotdeauna ele au fost mai ieftine decat oriunde pe piata de reparatii din tara. Or, in conditiile astea, ne punem si noi intrebarea de ce nu se vrea sa se faca cu noi? Si cei de la Reloc Craiova mai fac RR-uri la locomotive, dar ritmul si timpul in care le fac cei de la Craiova este mult mai mare decat la noi. Deci, mai multe locomotive se pot scoate la noi decat la Reloc. Nu stiu, sunt probabil si alte interese, sunt chestii care ne depasesc. Noi nu am solicitat niciodata altceva decat sa ni se dea de lucru si sa fim lasati sa lucram, asa cum suntem", a mai spus Ionel Savin.

Societatea Comerciala de Reparatii Locomotive are in jur de 1.504 angajati, alti peste 40 fiind repartizati la cele patru puncte de lucru preluate deja de CFR Calatori.