Deschiderea propriului cabinet medical este un vis pentru multi studenti din domeniu, pentru ca acest lucru inseamna sa devina proprii stapani. Un astfel de demers poate fi complicat si provocator in acelasi timp. In Romania sunt deja multe afaceri private in acest domeniu, iar pentru a avea succes este necesar un plan foarte bine pus la punct.



Exista cateva aspecte extrem de importante care trebuie luate in considerare inainte de a deschide portile clinicii pentru pacienti. Dupa ce ai obtinut autorizatia de libera practica si celelalte avize necesare pentru a lucra in domeniu, trebuie sa stabilesti ce tip de afacere doresti sa ai – medicina de familie, medicina muncii, o anumita specialitate etc., precum si daca vrei sa fii proprietar unic sau vrei sa lucrezi in parteneriat. Apoi, trebuie sa obtii finantare si sa alegi un sediu pentru viitoarea ta clinica, iar la final trebuie sa mai ai in vedere o serie de detalii importante.

Achizitionarea de echipamente medicale si consumabile

Pentru inceput, vei avea nevoie de halate si costume medicale personalizate pentru angajati, etichete cu numele acestora, dar si halate de unica folosinta pentru pacienti. Costumele medicale purtate de angajati le ofera acestora un aspect profesionist, dar pot fi si o unealta de promovare daca alegi sa le personalizezi, de exemplu, cu numele clinicii. Din acest motiv, nu ezita sa apelezi la o firma de broderie Bucuresti sau din orasul unde intentionezi sa iti deschizi afacerea.

In functie de specializarea pe care o vei avea la clinica, vei avea nevoie de echipamente medicale clasice, precum un pat de consultatie, un stetoscop, un otoscop, un aparat de masurat tensiunea arteriala etc. In legatura cu acest aspect, este bine sa nu aloci o suma prea mare daca esti la inceput. De exemplu, poti obtine la preturi rezonabile sau chiar gratuit diferite echipamente medicale profesionale de la colegii de breasla care ies la pensie.

Citeste si: Firea publica un clip de promovare a Bucurestiului/ VIDEO

De asemenea, trebuie sa ai in vedere achizitionarea de produse medicale diverse, precum unguente, antiseptice, manusi si seringi de unica folosinta, servetele antibacteriene, apasatoare de limba etc.

Nu trebuie sa uiti nici de mobilierul pentru sala de asteptare si cabinet, precum un birou, scaune, chiar si cateva decoratiuni, si nici de un dozator de apa.

Pentru partea administrativa, sunt necesare un computer sau un laptop, o imprimanta si un aparat POS pentru pacientii care doresc sa plateasca cu cardul. Tot la aceasta categorie de cheltuieli vor intra utilitatile, abonamentul de telefonie si cel pentru internet, dar si un software special pentru cabinete medicale. Pentru ca activitatea sa se desfasoare in cele mai bune conditii, este necesara tinerea unei evidente a pacientilor, a programarilor si consultatiilor, a dosarelor medicale, dar si a medicamentelor si consumabilelor. In prezent, majoritatea medicilor opteaza pentru acest tip de programe, pentru ca astfel pot fi mai organizati si eficienti.

Personalul medical

Citeste si: TVR va difuza emisiuni de promovare si dezbatere electorala sub...

In aceasta etapa, ar trebui sa te gandesti foarte bine la numarul de angajati de care ai nevoie pentru ca totul sa functioneze perfect. De exemplu, vei avea nevoie de o persoana care sa se ocupe de facturi, precum si de o asistenta cu ajutorul careia sa iti construiesti o baza mare de pacienti. Este important ca angajatii sa iti inteleaga conceptiile, valorile, obiectivele, sa fie persoane amabile si placute si sa aiba abilitati de comunicare dezvoltate.

Procesul de facturare

Majoritatea medicilor opteaza pentru externalizarea sistemului de facturare si a contabilitatii, pentru a se concentra doar asupra actului medical. Un contabil bun te poate ajuta sa iti eficientizezi sistemul de plata a taxelor si impozitelor si sa iti gestionezi cheltuielile deductibile.

Promovare

Nu este suficient sa deschizi cabinetul si sa astepti sa iti apara pacientii la usa. Pentru ca prezenta in mediul online este foarte importanta, trebuie sa investesti intr-un site si sa iti creezi pagini pe retelele de socializare. De asemenea, poti sa iti promovezi cabinetul aderand la asociatii de medici, dar si inscriindu-te in grupuri de profil din mediul online.

Citeste si: Turcan: Rezultatele de la Bacalaureat nu sunt o surpriza, arata...

Deschiderea propriului cabinet medical poate parea un lucru intimidant, dar cu putina rabdare si un plan de afaceri bun vei reusi sa ai o afacere de succes.

Sursa foto: Pexels.com