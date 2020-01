Social • 16 Ianuarie 2020 • 10:16 10:16 Lectura sub un minut

O femeie in varsta de 28 de ani, din Aricesti, Prahova, gravida in luna a noua, a murit acasa in conditii suspecte, miercuri, 15 ianuarie.

Tanara doar ce a fusese externata din Spitalul de Obstetrica Ginecologie din Ploiesti, medicii considerand ca mai are cateva zile pana va naste si i-au spus sa revina spre finalul saptamanii. Miercuri, 15 ianuarie, la cateva ore dupa ce a fost externata, femeia a murit acasa, iar copilul nu a putut fi nici el salvat, potrivit adevarul.ro. Nu se cunoaste deocamdata cauza decesului. Politistii prahoveni au descis un dosar penal de moarte suspecta. Citeste si: A murit Rocky Johnson, tatal si antrenorul actorului Dwayne Johnson

