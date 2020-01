Deputatul USR, Iulian Bulai, sustine ca in apropierea depozitului ecologic din Piatra Neamt exista un munte de gunoaie in camp deschis, postand o serie de fotografii.



"Am vazut ceva de neimaginat. In apropierea depozitului ecologic din Piatra Neamt exista un munte de gunoaie in camp deschis.

La initiativa vicepresedintelui USR Neamt, Florin Zaharia, am fost in zona acestui depozit si am gasit ceea ce vedeti in imagini: gunoaie neselectate, maruntite si aruncate pe spatiul public.

Anul trecut, la initiativa aceluiasi coleg, am sesizat Garda de Mediu si Directia de Sanatate Publica, iar zona a fost ecologizata. Atunci gunoaiele erau mai putine, dar se intindeau pana in albia raului Bistrita. Acum cantitatea de gunoaie a crescut foarte mult, motiv pentru care am sesizat din nou institutiile in cauza. Nu avem nevoie doar de decizii de moment, ci si de o supraveghere permanenta a acestor incalcari ale legii.

Astept cu interes sa aflu ce masuri se iau de aceasta data pentru a stopa definitiv aceasta practica", a scris Bulai pe Facebook.