Premierul Ludovic Orban sustine ca Guvernul va proroga termenul de aplicare a legii care prevede dublarea alocatiei pentru copii pana la prima rectificare bugetara.



"Stiti foarte bine ca saptamana trecuta, dupa analiza pe care am facut-o cu presedintele Romaniei asupra acestui subiect, am anuntat lucrul asta, ca presedintele va promulga si ca noi, desi dorim cresterea alocatiei si, de altfel, alocatia a crescut anul asta ca urmare a legii initiate de colegul nostru Sighiartau, indexata cu rata inflatiei.

Deci noi ne dorim cresterea alocatiilor, numai ca intrarea in vigoare a legii este ulterioara legii bugetului de stat. In legea bugetului de stat nu am cuprins sumele necesare care sunt destul de mari, sunt peste 6 miliarde de lei pentru a putea sustine aceasta masura si, de altfel, nici nu avem voie constitutional si legal sa generam cheltuieli fara sa existe sursa in legea bugetului de stat.

Daca vom proroga termenul de intrare in vigoare pana la primul moment in care putem face rectificarea bugetara si anume dupa data de 1 iulie", sustine Orban, citat de digi24.ro.