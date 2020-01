Dorin Florea, primarul din Targu Mures, isi mentine propunerea cu privire la responsabilitatea nasterii unui copil si este de parere ca "legislatia trebuie sa cuprinda masurile despre care am vorbit".

"Nu retractez nici o virgula din comunicatul atat de controversat cu privire la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nasterii unui copil. Romania reala este cea pe care eu o cunosc, iar tot ceea ce am spus este rezultatul unor analize obiective.

Transmit mercenarilor care nu au inteles mesajul meu, ca tot ei au fost cei care au prezentat la capitolul 'stiri horror' violuri, incesturi, parinti care si-au batut si omorat copiii, mame la 12 ani, nunti cu regi si imparatese la varste de 12 si 15 ani, copii scosi la cersit, la furat, copii care dorm in canale si in ghene de gunoi, iar exemplele pot continua.

Tot voi ati prezentat, apocaliptic, stiri despre demografia Romaniei peste 50 de ani. Cand ati avut dreptate? Oare de ce atata incrancenare pentru un subiect firesc cu privire la o situatie grava a Romaniei pe care toti o stim, dar ne prefacem ca nu o vedem?! Este o realitate trista a tarii noastre de la Cuza incoace, pentru care nimeni nu a dorit sa gaseasca solutii.

In ceea ce-i priveste pe asa-zisii politicieni, care s-au intrecut in acuze la adresa mea prin toate studiourile de televiziune, nu pot sa spun altceva decat ca se complac in mediocritate si ca raman supusi compromisului politic si ipocriziei, trasaturi pe care le manifesta din plin. Imaginea dezastruoasa a Romaniei in strainatate li se datoreaza pe deplin.

Citeste si: Rutele noi de zbor cu plecare din aeroporturile din Romania in 2020

Faceti dvs. comparatia dintre o mama care isi doreste un copil cu adevarat, care trebuie sa respecte tot felul de protocoale (sa anunte medicul de familie, sa faca teste etc.), si cealalta situatie, in care aflam doar de la stiri, cand e trimisa senilata pe viscol, ca o femeie despre care nimeni nu stia ca e gravida, trebuie sa nasca!

Ceea ce am propus eu cu privire la ancheta sociala este un lucru cat se poate de responsabil, pentru ca doar asa tinerii care vor sa aiba copii pot fi constientizati si educati cu privire la tot ceea ce implica rolul de parinte.

Ma bucur ca au fost dublate alocatiile pentru copii, dar ceea ce eu am propus este cu totul altceva: copiii nu trebuie adusi pe lume ca sursa de venit, iar legislatia trebuie sa cuprinda masurile despre care am vorbit!

Cat priveste decizia directorului CNCD, ii recomand sa citeasca textul meu cu mare atentie si sa mearga in zonele defavorizate, sa vada conditiile in care traiesc copiii adusi pe lume doar pentru alocatii. Mai mult, ii recomand sa consulte normele legislative din Ungaria in acest domeniu si sa faca o comparatie cu ceea ce am spus eu!", a scris pe Facebook Dorin Florea.