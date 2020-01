Persoanele instarite traiesc mai multi ani fara afectiuni in comparatie cu cele care au o situatie materiala precara, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat marti de Press Association.



O echipa de cercetatori a analizat date prelevate de la peste 25.000 de persoane de 50 de ani si peste aceasta varsta, cuprinse in Studiul britanic longitudinal privind imbatranirea si in Studiul american privind sanatatea si pensionarea. Oamenii de stiinta nu au descoperit diferente majore intre Marea Britanie si SUA in ceea ce priveste speranta de viata, insa au constatat ca situatia materiala a subiectilor a avut o influenta semnificativa asupra numarului de ani traiti fara dizabilitati.

Dupa 50 de ani, cei mai instariti barbati din Anglia si SUA au trait in jur de 31 de ani avand o stare buna de sanatate, comparativ cu aproximativ 22-23 de ani in cazul celor din grupul de barbati cu o situatie materiala mai putin buna, scrie Agerpres.

In ceea ce priveste femeile instarite din SUA si Anglia, dupa 50 de ani acestea au trait in jur de 33 de ani avand o stare buna de sanatate, spre deosebire de 24-25 de ani in cazul celor din grupul de femei cu o situatie materiala mai putin buna.

Echipa de cercetatori, condusa de University College London (UCL), a concluzionat: ''Inegalitatile in speranta de viata sanatoasa sunt prezente in ambele tari, cu o magnitudine similara. In ambele tari, eforturile de reducere a inegalitatilor in ceea ce priveste sanatatea ar trebui sa vizeze persoanele din grupurile socioeconomice defavorizate''.

''In timp ce speranta de viata este un indicator util al sanatatii, calitatea vietii, pe masura ce imbatranim este, de asemenea, cruciala. Prin evaluarea sperantei de viata sanatoasa putem obtine o estimare a numarului de ani traiti avand o sanatate favorabila sau fara handicap'', a explicat doctor Paola Zaninotto, autoare principala a raportului UCL.

Studiul a fost publicat in Journal of Gerontology.