Obiceiurile joaca un rol important in situatia financiara curenta, dar si in stabilitatea pe termen lung.



Foarte multe persoane, desi au salarii substantiale, nu pot sa economiseasca nimic pe termen lung. In acelasi timp, multi oameni care nu au un venit atat de mare reusesc, datorita unor bune obiceiuri financiare, sa aiba un viitor sigur. Care sunt aceste obiceiuri financiare sanatoase pe care le poti adopta si tu chiar de anul viitor?

Analiza situatiei financiare reale

Atunci cand este vorba despre bune obiceiuri financiare, cel mai important lucru este sa iti faci o analiza a situatiei actuale. Inainte de a crea un plan financiar, trebuie sa stii de unde pleci, respectiv care sunt sursele tale de castig, care este venitul net, ce cheltuieli lunare ai, ce taxe trebuie sa platesti etc. Poate fi o activitate coplesitoare la inceput, dar acesta este punctul de la care trebuie sa incepi pentru a afla care este situatia ta financiara reala.

O asigurare medicala

Din pacate, oamenii se imbolnavesc, iar asigurarile medicale de stat nu acopera foarte multe investigatii si tratamente. Asigurarile medicale private sunt un produs clasic al companiilor de profil, iar unele dintre acestea acopera nu numai tratamente in tara, ci si in clinici si spitale din strainatate. O astfel de asigurare de sanatate poate include servicii medicale complete, de la interventii chirurgicale complexe, spitalizare, consultatii multidisciplinare, servicii de imagistica avansata, pana la tratamente dentare, oncologice ori transplant de organe sau de maduva osoasa.

O pensie privata

Avand in vedere situatia economica din tara noastra si faptul ca numarul pensionarilor creste si cel al angajatilor scade, nu ar trebui sa te bazezi doar pe pensia de stat. Se pare ca aceasta nu a avut niciodata scopul de a inlocui total sau in mare parte castigurile pe care le obtii inainte de varsta de pensionare. Exista, de asemenea, pensia obligatorie administrata privat, in cazul careia banii sunt stransi intr-un cont si iti sunt virati la varsta pensionarii. Si aceasta este o forma de venit suplimentar, dar ar putea sa nu fie suficient. Din acest motiv, este foarte important sa iti stabilesti o pensie facultativa, la care poti contribui cu un anumit procent din salariu. Regula este ca veniturile pe care le vei avea ca pensionar vor fi cu atat mai mari cu cat suma cu care ai contribuit a fost mai generoasa.

Fa un buget si respecta-l

Un buget este unealta esentiala care te va ajuta sa iti atingi telurile financiare si, desi poate parea o operatiune care impune restrictii, specialistii spun ca, de fapt, a avea un buget clar iti poate oferi un sentiment de eliberare. Motivul este acela ca iti permite sa ajungi sa ai suficienti bani pentru a plati facturile, a cumpara cele necesare in gospodarie si chiar a economisi. Exista numeroase modele de bugete pe internet si chiar aplicatii pentru telefonul mobil, dar poti sa faci acest lucru si cu un clasic carnetel si un pix. Important este sa nu cheltuiesti mai mult decat castigi. Poate suna ciudat, dar, de exemplu, daca esti obisnuit sa platesti cu cardul si chiar sa apelezi la cardul de credit in ideea ca vei returna suma in luna urmatoare, atunci vei pierde usor situatia de sub control.

Fa un fond de economii

Majoritatea consilierilor financiari sunt de parere ca, la fiecare salariu, trebuie intai sa te platesti pe tine. Este un obicei intelept, dar ar putea fi si dificil de pus in practica. Foarte frecvent, oamenii isi fixeaza un anumit tel in ceea ce priveste economisirea, dar ajung sa puna deoparte doar ce ramane din venituri la sfarsitul lunii. Cel mai eficient este sa faci un transfer lunar automat in ziua in care primesti salariul.

Plateste facturile la timp

Este un obicei financiar sanatos, care te va ajuta sa economisesti bani. Acest obicei iti va permite sa eviti plata unor taxe suplimentare care se aplica in cazul facturilor ce nu sunt platite la timp.

In mod sigur este dificil sa renunti la multe obiceiuri financiare nepotrivite si sa adopti unele noi, dar, dupa o vreme, vei vedea si beneficiile. Iar apoi, cand noile gesturi vor deveni un obicei, nu te vei mai gandi la ele.

