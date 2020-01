Procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul intocmit de DIICOT in dosarul 'Caracal', iar Gheorghe Dinca va fi trimis in judecata pentru savarsirea a opt infractiuni - trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni si profanare de cadavre sau morminte - doua infractiuni.

"In urma examinarii rechizitoriului, a dosarului cauzei si a referatelor intocmite de catre procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica si Serviciului de indrumare si control ce au format colectivul desemnat cu analizarea actelor de urmarire penala, constatand ca rechizitoriul intocmit de catre DIICOT in dosarul 'Caracal' intruneste conditiile legalitatii si temeiniciei, ca au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului, ca urmarirea penala este completa si exista probele necesare si legal administrate, azi, 15 ianuarie 2020, procurorul general al PICCJ, Bogdan Dimitrie Licu, a confirmat rechizitoriul", se arata intr-un comunicat al Parchetului General transmis miercuri Agerpres.

Conform Parchetului General, prin rechizitoriul confirmat de procurorul general, procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Gheorghe Dinca pentru savarsirea a opt infractiuni: trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua infractiuni, omor calificat - doua infractiuni si profanarea de cadavre sau morminte - doua infractiuni.

De asemenea, complicele lui Dinca, Stefan Risipiceanu, va fi trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de viol.

Parchetul mai anunta ca in dosar au fost dispuse disjungeri, dispunandu-se si continuarea cercetarilor in rem sub aspectul comiterii infractiunilor de complicitate la omor, complicitate la trafic de persoane si trafic de minori.

La inceputul anchetei DIICOT, Gheorghe Dinca a sustinut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, pe data de 25 iulie 2019 si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale. De asemenea, el a afirmat ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie 2019, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la marginea unei paduri de langa Caracal.

Ulterior, el si-a schimbat declaratia, in sensul ca nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu, iar fata ar fi fost luata din casa lui de alte persoane.

In urma unei expertize ADN efectuate de INML s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.

INML a efectuat o alta expertiza a fragmentelor osoase descoperite langa o padure din Caracal, insa specialistii nu au reusit sa stabileasca cui apartine ADN-ul.