Un barbat din judetul Gorj a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat de dare de mita, dupa ce a incercat sa le ofere bani autoritatilor pentru a nu-i intocmi nepotului dosar penal.



"Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Gorj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au prins in flagrant doua persoane (unchi si nepot) in timp ce ofereau cu titlu de mita unui agent de politie suma de 200 euro pentru ca unuia dintre ei (nepotul) sa nu-i fie intocmit dosar penal, dupa ce a fost depistat, in aceeasi zi, in doua randuri, pe tronsoane de drum diferite, conducand sub influenta bauturilor alcoolice.

In fapt, sambata, agentii de politie din cadrul Sectiei nr. 9 de politie rurala Novaci, l-au depistat pe barbat, conducand pe drumurile publice un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, respectiv 0,78 mg/l alcool pur in aerul expirat la ora 04,25 si, 0,57 mg/l alcool pur in aerul expirat la ora 07,21, astfel ca i s-au intocmit dosare penale.

Luni, 13 ianuarie 2020, fiind chemat pentru audieri la sediul politiei, a venit insotit de unchiul sau, persoana fara calitate speciala, care a staruit pe langa lucratorii de politie sa propuna solutii favorabile in dosare, in schimbul unor foloase materiale. In acest context, un agent de politie a formulat denunt la D.G.A. – Serviciul Judetean Anticoruptie Gorj, sens in care a fost constituita echipa operativa de prindere in flagrant, cei doi surprinsi in flagrant in timp ce ofereau cu titlu de mita agentului de politie suma de 200 euro. Ulterior au fost condusi la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, iar in urma audierilor, unchiul celui aflat la volan a fost retinut pentru 24 ore.

Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Gorj au desfasurat acte de urmarire penala, in baza ordonantei de delegare emise de procurorul de caz", se arata intr-un comunicat DGA.