Cresterea alocatiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevazute in buget, astfel ca cel mai probabil masura va putea fi implementata dupa rectificarea bugetara din luna iulie 2020, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.

"Noi suntem oameni responsabili, am punctat acest aspect al responsabilitatii si cu privire la cresterea cu 40% a pensiilor. Sigur ca-ti doresti, dar o faci rational, o faci in baza unor elemente care tin inclusiv de cresterea economica si de posibilitatea in resurse efective de a o acoperi. Asa si aici, nu se pune problema sa nu dorim, dar trebuie facuta atunci cand se poate si cum se poate si, in ceea ce ne priveste, dorim sa se intample, dar cel mai probabil se va putea opera la momentul rectificarii bugetare din iulie", a precizat Violeta Alexandru, la Adevarul Live.

Comentariul ministrului Muncii a venit la scurt timp dupa promulgarea de catre seful statului, marti, a legii privind dublarea alocatiei pentru copii.

Violeta Alexandru a subliniat ca, in urma promulgarii legii, Guvernul are datoria de a gasi, la rectificarea bugetara din iulie, resursele financiare pentru aplicarea masurii.

"Sa nu avem niciun dubiu asupra intelegerii totale pe care o avem cu privire la necesitatea cresterii alocatiilor. Cu toate acestea, pentru ca legea a fost adoptata dupa momentul in care noi conturasem, definitivasem bugetul, iar el a fost promulgat de presedinte, avem datoria sa gasim resurse in buget cu care sa se poata acoperi aceste fonduri. In acest moment nu sunt, pentru ca ea a aparut dupa ce bugetul a fost promulgat. Prin urmare, cred ca solutia inteleapta este ca aceste resurse sa fie gasite de urgenta la momentul rectificarii bugetare, (astfel ca masura sa fie aplicata, n.r.) din vara, in a doua parte a anului. Avem toata disponibilitatea ca legea sa se aplice, pentru ca ne dam seama de importanta subiectului si am pledat pentru acest lucru in ultimii ani, cu rezultate vizibile, insa nu se poate face peste noapte, chiar nu se poate face peste noapte", a afirmat ministrul Muncii.

Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri ca termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii va fi probabil prorogat.

"Pozitia presedintelui este fireasca. A spus ca intentia domniei sale este acea de a promulga legea. Noi suntem pusi intr-o situatie in care si daca am vrea nu am putea majora alocatiile. Cel mai probabil, solutia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare in bugetul de stat, iar aici stiti foarte bine ca nu se poate face lucrul acesta decat la rectificarea bugetara, care nu se poate face decat dupa data de 1 iulie", a sustinut Orban, dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.