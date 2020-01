Este cunoscut faptul ca, doar 10% din ADN-ul uman este folosit pentru a fabrica proteine, iar restul de 90% este considerat "material de balast", adica fara o importanta evidenta.



Cu toate acestea, cercetatorii rusi, biofizicieni, biologi si geneticieni, au inceput alaturi de lingvisti cercetari menite sa descopere ce rol joaca de fapt cea mai mare parte din adenomul uman. Astfel, Grazyna Fosar si Franz Bludorf au reusit sa arate ca ADN-ul poate fi influentat si re-programat prin utilizarea cuvintelor si a anumitor frecvente. Conform acestora, ADN-ul uman are doua mari "responsabilitati": (1) alcatuirea corpului nostru si (2) depozit de informatii si cale de comunicare (ca un fel de internet).

Lingvistii rusi au studiat si comparat regulile sintactice (modul in care cuvintele formeaza fraze si propozitii), semantice (studiul intelesurilor intr-un anumit limbaj) si cele gramaticale de baza folosite in toate limbajele umane. Astfel, ei au descoperit ca moleculele alcaline din ADN, intregul cod genetic si indeosebi procentul de 90%, respecta regulile gramaticale obisnuite, aceleasi folosite in toate limbile umane.

Genetica vibrationala

Totodata, biofizicianul si biologul rus Piotr Gariaev au explorat impreuna cu colegii sai comportamentul vibrational al ADN-ului, respectiv efectul anumitor frecvente asupra acestuia. Ei au reusit sa moduleze anumite modele vibratorii pe o raza laser cu care au influentat ADN-ul si informatia genetica.

Potrivit unui comunicat remis 9am, descoperirea lor duce catre ideea functionarii cromozomilor vii ca niste computere holografice folosind radiatie laser generata endogen chiar in interiorul ADN-ului. Concluzia este ca, atata timp cat structura ADN-ului este aceeasi cu cea a limbajului uman, cuvintele si propozitiile utilizate pot influenta ADN-ul in mod direct, nefiind nevoie de nicio decodificare.

Citeste si: Mama Luizei Melencu sustine ca a fost fortata sa dea probele pentru...

Grupul de cercetatori al lui Gariaev, utilizand dispozitive care permit influentarea metabolismului celular prin frecvente radio si luminoase corespunzatoare, menite sa repare anumite deficiente genetice, a reusit sa demonstreze ca, prin aceasta metoda, pot fi reparati cromozomii afectati de razele X.

Ei au reusit sa "captureze" modele informationale dintr-un ADN si sa le transmita altuia, re-programand astfel celulele pentru un alt genom (de exp. au transformat embrioni de broasca in embrioni de salamandra doar prin transmiterea modelului informational corespunzator) fara nici un efect secundar de tipul celor intalnite in practicile clasice.

Putem spune ca au fost asftel puse bazele geneticii vibrationale, cu un evident potential in formarea organismelor in comparatie cu procesele biochimice ale secventelor alcaline din ADN (cei 10%).

Aceeasi cercetatori au descoperit ca ADN-ul uman creeaza tipare morfologice in vid, producand asa-numitele "gauri de vierme" magnetice. Acestea sunt echivalentele microscopice ale celebrelor "poduri" Einstein-Rosen care fac legatura intre doua puncte foarte indepartate, reprezentand un fel de scurtatura.

Citeste si: Mama Luizei Melencu a ajuns la INC pentru prelevarea probelor ADN

Prin aceste "tunele" informatia poate fi transmisa in afara legilor spatiului si timpului. ADN-ul functioneaza ca un rezonator multiplu, ca un aparat de radio capabil sa receptioneze mai multe posturi diferite si atrage astfel informatii din macrocosmos transmitandu-le constiintei noastre, in functie de frecventa emisa. Natura foloseste de milioane de ani acest fel de hipercomunicatie de care omul modern este constient partial si o numeste intuitie.

Daca sunt utilizate frecventele corespunzatoare, ADN-ul viu din tesuturi reactioneaza prompt la unde radio si la raze laser modulate prin cuvinte si propozitii. Acest fenomen explica stiintific cum diferite interventii care-si propun programarea mentala ca: afirmatiile pozitive, antrenamentul autogen, hipnoza si neuro-programarea lingvistica, pot avea efecte importate asupra starii de bine, sanatatii si succesului omului.

Se poate "manipula" ADN-ul nostru?

In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI), aceste descoperiri uluitoare despre ADN-ul uman, care sunt influentate de cuvintele noastre, contribuie major la dezvoltarea viitoarelor generatii. In primul rand sunt de retinut 3 mari aspecte la care sa ne raportam:



Aceste cercetari au demonstrat si explicat stiintific cum corpul uman este programabil prin limbaj, respectiv prin intemediul tipului de ganduri/convingeri si sentimente care decurg din acestea.

Desi experimentele au fost facute cu aparatura specifica, totusi, omul nu are neaparata nevoie de un dispozitiv pentru a-si reprograma ADN-ul deoarece el poate sa lucreze si constient asupra proceselor interioare pentru a obtine o anumita stare de sanatate si de succes.

Procesul de hipercomunicatie este extrem de eficient atunci cand accesam o stare de relaxare profunda.







Epuizarea obstructioneaza procesul de hipercomunicatie

"Starea de ingrijorare, un mental hiperactiv, perfectionismul, negativismul, munca excesiva care duce la epuizare etc. obstructioneaza acest procesul de hipercomunicatie si informatiile primite sunt distorsionate si, de cele mai multe ori, inutile. In concluzie, ceea ce este bine sa facem se poate rezuma la: relaxare si timp de calitate pentru a "curata" canalul hipercomunicatiei, dezvoltarea increderii in sine si in viata, dezvoltarea capacitatiilor de adaptare, fexibilitate, acceptare, iertare, iubire, ascultarea mesajelor corpului pentru a intelege in mod specific care este nevoia de redefinire a "programului" interior, modificarea convingerilor limitative prin programare mentala si dezvoltarea unui tip de comportament/actiune care sa sustina constant programele mentale noi", conchide psihologul Laura Maria Cojocaru, presedinte si fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistica Somato-Integrativa (INLPSI).