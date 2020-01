Seful statului a semnat pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 124/13.03.2019), mentioneaza sursa citata.

Legea prevede ca "alocatia de stat pentru copii se stabileste in cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii prevazuti la art.1 alin.(3); c) 600 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap".

Premierul Ludovic Orban a sustinut ca va fi prorogat, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. , cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii.