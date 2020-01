Fostul presedinte Traian Basescu solicita Comisiei Europene reevaluarea progreselor Romaniei in Justitie si refacerea raportului MCV.



"MCV a fost introdus pentru Romania in 2007. In faza initiala, a avut patru obiective. Ultimul raport, cel pentru anul trecut, are nu mai putin de 18 recomandari, marcand un salt inapoi de vreo 13 ani. Este adevarat, raportul a fost redactat in perioada campaniei electorale, cand prietenul meu Frans Timmermans si-a exercitat calitatile de critic pe justitia din Romania. Pentru a avea un raport corect, solicit Comisiei o refacere a raportului pentru Romania, prin experti independenti, nesubordonati comisarului Timmermans", a spus Basescu in plenul Parlamentului European, citat de bursa.ro.

"Sub cooperarea prin MCV Romania a realizat progrese importante in justitie. Incontestabil Romania este un stat de drept chiar daca mai are de lucru pana la atingerea stadiuluii de stat de drept consolidat. In aceste conditii sunt de parere ca ultimul raport MCV prin care suntem "decuplati" de Bulgaria este inacceptabil. Din acest motiv am cerut Comisiei Europene o reevaluare a progreselor din justitie", a mai scris el pe Facebook.