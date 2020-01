Turistii straini au inceput sa prefere tot mai mult vacantele la munte in Romania, gratie preturilor mici si privelistilor spectaculoase care rivalizeaza cu peisajele din Alpi.



Pe TripAdvisor, turistii au acordat note celor mai frumoase regiuni montane din Romania, asa ca daca planuiesti o vacanta de iarna la altitudine sau daca iti planifici deja traseele montane pentru vara, iata care sunt cel mai bine cotate locuri de vizitat la munte, in Romania:

Muntii Bucegi

Situati la doar doua ore de Bucuresti, muntii Bucegi sunt cea mai populara atractie turistica atat pentru cei care vor sa scape de aglomeratia din oras, cat si pentru cei care adora sporturile de iarna sau vor sa faca o drumetie pe timp de vara. Pe Valea Prahovei poti gasi cazare in Predeal sau Sinaia la preturi acceptabile, si pornind de aici poti fie sa mergi pe partie, sa te dai cu schiurile sau cu placa de snowboard, fie sa vizitezi Babele si Sfinxul, sa explorezi Parcul National Bucegi, Palatul Peles sau sa te aventurezi pe unul dintre numeroasele trasee care traverseaza muntii.

Muntele Tampa

Motivul pentru care multi prefera muntele Tampa este privelistea panoramica inconfundabila pe care acesta o ofera asupra orasului Brasov. Pe Tampa poti urca atat prin padure, pe munte, cat si cu telecabina, daca nu ai mult timp la dispozitie, esti cu copiii sau preferi vacantele mai relaxante, care nu te solicita foarte mult fizic. Daca alegi traseul montan, vei intalni numerosi alergatori care prefera provocarea unui teren accidentat, dar si biciclisti care isi exerseaza priceperea pe cararile inguste ale muntelui. Din varful Tampa poti porni pe mai multe trasee, inclusiv pe cel care urca pana sus, la cabana Postavaru, insa trebuie sa te pregatesti pentru un drum de aproximativ 4 ore.

Citeste si: Ponta: Nu exclud posibilitatea unei aliante cu PSD la alegerile locale

Muntii Fagaras

Imaginile cu Transfagarasanul - poate cea mai spectaculoasa sosea din Europa - au facut inconjurul lumii. Drumul curbat, care serpuieste printre munti, urca pana la Balea Lac, insa daca nu te incumeti sa conduci pe Transfagarasan poti lua fara probleme si telecabina. Drumul este, de obicei, inchis de la jumatatea toamnei pana primavara tarziu, din cauza ninsorilor abundente care transforma sofatul intr-o experienta periculoasa. La Balea Lac vei gasi si primul hotel din gheata din Romania, unde te poti caza pentru o noapte, daca vrei o experienta unica de munte.

Muntii Rodnei

Maramuresul are o frumusete aparte, apreciata de turisti din intreaga lume, care vin aici pentru traditiile pastrate de secole, pentru obiectele artizanale unice, mancarea gustoasa si palinca fiarta care iti scoate gerul din oase. In Parcul National din Muntii Rodnei se regasesc mai multe varfuri de peste 2.000 de metri altitudine, inclusiv Pietrosu Rodnei, cel mai inalt din Carpatii Orientali. Pasionatii de excursii montane vor gasi aici numeroase trasee cu privelisti care iti taie respiratia. Zona este atat de frumoasa incat nu te va dezamagi indiferent de anotimpul in care o vizitezi.

Masivul Retezat

Parcul National Retezat este printre cele mai frumoase din Europa. Aici inca vietuiesc specii de plante si animale pe cale de disparitie, iar peisajele sunt greu de regasit in alte colturi ale continentului. Muntii Retezat sunt preferatii celor care escaladeaza muntii si cauta trasee dificile, insa se gasesc si rute mai putin solicitante pentru cei care vor sa faca o plimbare cu copiii, spre exemplu. Uneori, de-a lungul drumului, vei intalni si corturile celor care nu se multumesc sa petreaca doar cateva ore pe munte, ci isi planifica o excursie de cateva zile in inima naturii.