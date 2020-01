Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea le-a spus marti judecatorilor de la Instanta suprema ca sta de opt luni "complet nevinovat" in Penitenciarul Rahova si le-a cerut sa anuleze sentinta prin care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a judecat o cale extraordinara de atac introdusa de fostul lider al PSD impotriva deciziei de condamnare.

In sala de judecata, Dragnea a declarat ca este nevinovat si a cerut sa fie achitat.

"Vreau sa ma refer la doua lucruri. In primul rand, la un neadevar - afirmatia DNA ca eu le-am cunoscut pe Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica, ca lucrau la DGASPC, dar de fapt veneau la partid, un neadevar ca multe altele folosite de acest parchet. (...) Eu cred cu tarie ca sunt complet nevinovat si stau de opt luni nevinovat in Penitenciarul Rahova. De aceea nu am platit prejudiciul, pentru ca nu mi s-a parut normal sa platesc pentru o fapta pe care nu am comis-o. Ramane la aprecierea dumneavoastra daca voi sta in continuare nevinovat la inchisoare sau daca veti dispune eliberarea", le-a spus Dragnea magistratilor.

Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a explicat ca fapta de care este acuzat fostul lider PSD nu este prevazuta de legea penala, facand trimitere la prevederi din Codul muncii, cu referire la modul in care Floarea Alesu ar fi trebuit sa le sanctioneze pe cele doua angajate de la DGASPC Teleorman.

Citeste si: Consilier prezidential economic: PSD a urmarit obiective politice

Instanta a ramas in pronuntare pe recursul in casatie introdus de Dragnea.

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Fostul lider social-democrat a contestat condamnarea prin introducerea a doua cai extraordinare de atac - contestatia in anulare si recursul in casatie, scrie Agerpres.

Pe 10 decembrie 2019, magistratii i-au respins contestatia in anulare, iar recursul s-a judecat marti.

Citeste si: Tomac: In 2019, cel mai slab politician a fost Dancila, cel mai noroco

Conform rechizitoriului intocmit de DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.