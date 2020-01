Lectura sub un minut

Expertiza medico-legala nu a putut fi realizata in cazul jurnalistei Cristina Topescu, din pricina trupului sau aflat in stare avansata de putrefactie. Medicii, insa, au ajuns la concluzia ca este necesara o verificare toxicologica, in stomacul sau au fiind gasite urme de medicamente, au mentionat surse din ancheta pentru Mediafax, potrivit digi24.ro