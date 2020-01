Calin Popescu Tariceanu a scris despre vestea decesului Cristinei Topescu ca "a picat ca un traznet pentru toti romanii" si "am pierdut unul dintre cei mai buni jurnalisti".

"Vestea decesului Cristinei Topescu a picat ca un traznet pentru toti romanii. Am pierdut unul dintre cei mai buni jurnalisti, un model pentru tinerele generatii de jurnalisti. Am apreciat intotdeauna la ea sinceritatea opiniilor sale, fiind un om care si-a pastrat sufletul curat si mereu liber. Cristina Topescu s-a dus intr-un loc in care va fi alaturi de cei dragi ei, de tatal ei, regretatul Cristian Topescu. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.