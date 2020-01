Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan sustine ca nu se pune problema unui alt premier si nici a candidaturii lui Ludovic Orban la alta functie in afara de cea de sef al Executivului.



"Ganditi-va ca noi guvernam in acest moment alaturi de alte sapte grupari politice, forte politice. Unele dintre ele, personal, si nu doar eu, foarte multi dintre liberali, si sunt convins ca si Ludovic Orban, cu toata experienta si toleranta sa, excesiva de multe ori, nu e cel mai fericit sa stea brat la brat cu multi dintre cei care l-au tocat marunt, l-au facut in toate felurile si ne-au facut si pe noi si pe presedinte.

Dar, am inteles ca interesul acestei tari este sa oferim un guvern, sa schimbam Guvernul Dancila, si atunci am inghitit niste broaste raioase. Sa stiti ca nu le-am inghitit cu mare placere si nici nu stam langa aceste broaste raioase cu mare placere, dar stam pentru ca asta e politica. Nu avem decat 96 de parlamentari si avem nevoie de 233 de voturi. Asta nu inseamna ca ne pupam pe gura cu ei si nici ca suntem de acord sau ca uitam ce au facut in ultimii trei ani de zile. Deci pentru fiecare masura pe care vrem sa o luam trebuie sa negociem cu aceste partidulete, partide sau grupari politice create in Parlament, ad hoc. Nu e foarte simplu, sa stiti", a spus Rares Bogdan, citat de bursa.ro.