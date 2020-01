Avocata Ingrid Mocanu a scris despre moartea Cristinei Topescu ca este "o mare pierdere, o drama reala, care ne arata in ce s-a transformat societatea noastra".

"Din 26 decembrie 2019 nimeni nu s-a interesat de Cristina Topescu. Era consiliera ministrului sanatatii. Pe 30 si 31 s-a lucrat, s-a dat pontaj, s-au facut apoi state de plata. Luna asta deja s-a luat salariul. O fi fost platita pentru zilele alea? Ca la Dragnia asa era fapta: niste dudui luau bani si nu se duceau la serviciu. La actualul ministru al sanatatii nu se pune?

Desigur ca este trist si regretam profund ce a patit. Era dintre aceia care iubea animalele... oamenii mai putin... placerea hastagiana de a vedea semeni prin puscarii nu poate fi compensata decat cu aroganta ca iubesc animalele.

A murit cu animalele... departe de oameni si fara ca vreunuia dintre cei ce se clameaza prietenii ei la TV sa ii fi pasat si sa fi vrut sa stie ce este cu ea.

O mare pierdere, o drama reala, care ne arata in ce s-a transformat societatea noastra. Fiinta umana s-a nascut prin modalitatea inteligenta in care s-a organizat, in comun, in cete, caci un trai individual nu ar fi asigurat perpetuarea speciei.

Acum suntem dezbinati, ne uram mai mult decat oricand si ii izolam pe toti ceilalti, fara sa ne pese de nimeni altcineva decat de noi.

PS - Ce mai urmeaza? Sfarsitul umanitatii? Ca atat ne-a mai ramas", a scris avocata Ingrid Mocanu pe Facebook.