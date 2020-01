Banat. Media regionala a maximelor termice va fi in crestere de la 5 grade pe 13 ianuarie, la 10 grade pe 15 ianuarie. In intervalul 16-18 ianuarie, aceasta medie va marca o scadere, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie, se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (2 - 4 grade). Temperaturile minime, negative de-a lungul celor doua saptamani, se vor situa, in medie, intre -4 si -2 grade, usor mai scazute, spre -6 grade, in intervalul 24-26 ianuarie. Regimul pluviometric va fi deficitar mai ales in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe, cu o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalul 21-24 ianuarie.

Crisana. Prognoza arata ca, la inceputul intervalului, media regionala a maximelor termice va fi de 4 grade, iar pana pe 15 ianuarie se estimeaza o crestere a acesteia spre noua grade. Ulterior, media temperaturilor maxime va marca o scadere treptata astfel incat in perioada 18-26 ianuarie va deveni apropiata de valorile obisnuite (1 - 3 grade) pentru a doua parte a lunii ianuarie in aceasta regiune. Temperaturile minime, negative de-a lungul celor doua saptamani, se vor situa, in medie, intre -4 si -2 grade, usor mai scazute, spre -6 grade, in intervalul 24-26 ianuarie. Precipitatiile vor fi deficitare mai ales in prima saptamana, dupa care in unele zile vor putea aparea, cu o probabilitate mai ridicata dupa data de 21 ianuarie.

Transilvania. Media regionala a maximelor termice va fi in crestere de la 3 grade pe 13 ianuarie, la 6 grade pe 16 ianuarie. In intervalul 17-19 ianuarie, aceasta medie va marca o scadere, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (0 - 2 grade). Temperaturile minime, negative de-a lungul celor doua saptamani, se vor situa, in medie, intre -7 si -4 grade, usor mai scazute, spre -9 grade, in intervalul 24-26 ianuarie. Meteorologii estimeaza ca regimul pluviometric va fi deficitar mai ales in prima saptamana, apoi in unele zile vor fi posibile precipitatii in general slabe, cu o probabilitate mai ridicata de aparitie in intervalul 21-24 ianuarie.

Maramures. In intervalul 13-16 ianuarie, media temperaturilor maxime va fi in crestere de la 3 la 7 grade, fiiind mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an. In intervalul 17-19 ianuarie, aceasta medie va marca o scadere, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (0 - 3 grade). Temperaturile minime, negative de-a lungul celor doua saptamani, se vor situa, in medie, intre -6 si -3 grade, usor mai scazute, spre -8 grade, in intervalul 24-26 ianuarie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata indeosebi in intervalul 21-24 ianuarie.

Moldova. In intervalul 13-18 ianuarie, media temperaturilor maxime va scadea treptat de la 7 la 2 grade, devenind apropiata de normalul acestei perioade din an. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre un grad si patru grade. Media temperaturilor minime se va situa intre -4 si -2 grade, mai scazuta, spre -6 grade in intervalul 24-26 ianuarie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa in prima saptamana, iar apoi, in unele zile, vor fi posibile precipitatii in general slabe.

Dobrogea. Estimarile arata ca, in perioada 13-15 ianuarie, media temperaturilor maxime va scadea de la 7 la 4 grade, fiind usor mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre 2 si 5 grade. Media temperaturilor minime se va situa intre -4 si -2 grade, posibil mai scazuta, spre -6 grade in intervalul 24-26 ianuarie. Trecator, vor fi conditii pentru precipitatii slabe mai ales in cea de-a doua saptamana.

Muntenia. Media temperaturilor maxime va scadea treptat de la 8 la 3 grade, in intervalul 13-17 ianuarie, valori mai ridicate decat in mod normal indeosebi in primele zile. In continuare, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime va fi apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre un grad si cinci grade. Media temperaturilor minime se va situa intre -4 si -2 grade, mai scazuta, spre -6 grade, in intervalul 24-26 ianuarie. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa in prima saptamana, iar ulterior, in unele zile, vor fi posibile precipitatii in general slabe.

Oltenia. In primele cinci zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va scadea treptat de la 7 la 2 grade, dar ramanand mai ridicata decat in mod normal indeosebi in primele zile. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, media regionala a temperaturilor maxime va fi apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie, osciland intre 2 si 5 grade. Media temperaturilor minime se va situa intre -4 si -2 grade, mai scazuta, spre -6 grade, in intervalul 24-26 ianuarie. Precipitatiile vor fi putine in prima saptamana, iar apoi in unele zile acestea vor aparea, dar slabe cantitativ.

La munte. In intervalul 13-16 ianuarie, media temperaturilor maxime va fi in crestere de la un grad la patru grade, fiind mai ridicata decat in mod normal in aceasta perioada din an. In intervalul 17-20 ianuarie, aceasta medie va marca o scadere, spre -2 grade, iar ulterior, pana pe 26 ianuarie se va mentine apropiata de valorile obisnuite pentru a doua parte a lunii ianuarie (intre -4 si -2 grade). Temperaturile minime se vor situa, in medie, intre -6 si -2 grade, in prima saptamana, respectiv intre -12 si -8 grade, in cea de-a doua saptamana. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi redusa pana pe 18 ianuarie, dar incepand cu data de 19 ianuarie, temporar vor fi precipitatii in general slabe.