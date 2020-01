"Numele meu este Diana Maria. Administrez pagina creata de mine pentru Cristina Topescu, in urma cu cativa ani.

Cristina care imi este prietena si vecina. Eu am sunat la 112.

Dragi colegi de breasla, va rog sa aveti decenta de a avea rabdare si de a fi jurnalisti adevarati, nu hiene! In cursul zilei de astazi, 13 ianuarie, va voi da informatiile reale despre ultimii 4 ani din viata Cristinei si despre cum am ajuns sa sun la numarul de urgenta. Nu va asteptati la picanterii si mizerii!

Va multumesc anticipat.

______

Cris avea obiceiul de a schimba planurile in ultima secunda si sa nu sune. Avea mai multe invitatii, nu stia unde va merge de Craciun si Revelion. In plus, asa era Cristina. Cateva zile, cat au avut telefoanele baterie, suna in gol. Si s-a mai intamplat asta de multe ori. Sa nu dea semn si doua saptamani, apoi sa sune si sa povestim.

Astazi am intrat in panica pentru ca toate erau inchise, ori un telefon care sa nu mearga era pentru ea o drama. Asa e Cris.

-----

Fiti DECENTI! Nu ati cunoscut-o! Am refuzat sa furnizez informatii hienelor cand m-am dus sa ii pun o lumanare, pentru ca nimeni nu s-a gandit sa ii duca Lumina!

Citeste si: Tariceanu: Am pierdut unul dintre cei mai buni jurnalisti

Nu voi aparea in public, nu voi face bani de pe urma Cristinei!

Totul va fi public. DECENT. Si nu credeti prostiile de la tv! Cris nu s-a sinucis.

A trecut Sus alaturi de cateii ei, asa cum voia sa se intample cand ii va veni ceasul", se arata in mesajul postat pe Facebook.