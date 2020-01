Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, regreta ca nu a mai apucat sa se intalneasca cu Cristina Topescu, asa cum au planificat si isi cere iertare de la aceasta.

"Marturisesc ca imi este foarte greu sa scriu acest mesaj. Cuvintele sunt prea sarace sa ma ajute sa exprim respectul si pretuirea pentru un om drag, un om frumos, un om nobil, un prieten care mereu mi-a dat un sfat, o povata, o critica constructiva sau un cuvant de incurajare in momente profesionale in care efectiv ma simteau sub un asediu continuu!

Multumesc Cristina si iarta-ma!

Iarta-ma ca in 2019 nu ne-am vazut mai des desi stiu ca m-ai inteles!

Voi regreta mereu ca nu am mai apucat sa ne vedem anul acesta asa cum stabilisem cand am vorbit ultima data!

Sa te odihnesti in pace! Dumnezeu sa te aiba in paza, Cristina!", a scris pe Facebook Ana Birchall.