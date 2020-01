Fostul ministru Ecaterina Andronescu a reactionat dupa moartea jurnalistei Ecaterina Andronescu.



"Vestea aceasta e foarte trista. Am cunoscut-o pe doamna Cristina Topescu si va marturisesc ca o sa-mi ramana tot timpul in memorie un om in adevaratul sens al cuvantului, dispus permanent sa dea o mana de ajutor si celui care nu-i cerea aceasta mana de ajutor.

Am cunoscut-o ca fiica tatalui - avea un respect si pretuire extraordinare. Am cunoscut-o ca reporter, am fost in mai multe emisiuni invitata la doamna Topescu. Va marturisesc ca spunea - sigur, nu neaparat in emisiune - ca intotdeauna are grija sa se ridice la inaltime asteptarilor pe care le-ar fi avut tatal ei. Ceea ce nu e putin, ca si tatal a fost un ziarist remarcabil, absolut remarcabil.

Ca jurnalista, mereu am vazut-o preocupata sa fie o profesionista, sa nu-i scape nimic in pregatirea unei emisiuni. Am apreciat lucrul acesta si verticalitatea pe care o arata de fiecare data. Se batea pentru nedreptatea ce se facea altora. Era un om atat de drept... Atat de tare regret, imi pare asa de rau... Avea inca multe lucruri de spus si de facut.

In toate emisiunile domniei sale la care am fost, intrebarile pareau ca sunt puse ca sa se lamureasca pe dansa si, evident, telespectatorii, nu ca sa te puna pe tine, interlocutor, in dificultate. Fara indoiala este un reper", a spus Andronescu la B1 TV.