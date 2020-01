Lectura sub un minut

Un barbat din Puieni, Giurgiu, in varsta de 63 de ani, a fost gasit carbonizat de catre pompieri in propria locuinta. Cauza izbucnirii incendiului ar fi fost o improvizatie la un aparat de gatit.

Incendiul a izbucnit, luni, 13 ianuarie, in jurul orei 7:30 de dimineata. La fata locului s-a deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma.

"La momentul sosirii, echipajele de pompieri au constatat faptul ca incendiul se manifesta la nivelul acoperisului si in doua camere. In urma actiunilor de cautare, intr-una din camere a fost gasit un barbat in varsta de 63 de ani, carbonizat", au transmis reprezentantii ISU Gurgiu, potrivit adevarul.ro.

O posibila cauza a izbucnirii incendiului ar fi fost un aparat de gatit, folosit pentru incalzire, la care au fost facute improvizatii.