Colectivul Ministerului Sanatatii regreta disparitia prematura a jurnalistei Cristina Topescu, care de putin timp se alaturase echipei de comunicare.



"Suntem consternati de aceasta veste, care a cazut ca un trasnet pentru noi. Atat eu, cat si echipa din MS regretam profund disparitia acestui om minunat, o stea care a inspirat atatea generatii de telespectatori.

A fost un privilegiu pentru mine sa lucrez cu Cristina Topescu, care s-a alaturat echipei noastre de comunicare de curand, si pana in ultima clipa a demonstrat ca este un profesionist desavarsit. Acum, cand ma uit in urma nu-mi vine sa cred ca s-a stins, singura si in tacere. Sa-i spunem cu totii o rugaciune in gand si Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", a transmis Victor Costache, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii.