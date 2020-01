Politia a deschis un dosar pentru moarte suspecta in cazul decesului Cristinei Topescu, fiica comentatorului Cristian Topescu.



"IPJ Ilfov a fost sesizat de o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost vazuta de aproximativ trei saptamani. Politistii orasului Otopeni au intrat in imobilul respectiv unde au gasit o persoana decedata care, la prima vedere, nu prezinta urme vizile de violenta insa aceste aspecte urmeaza sa le stabileasca in urma expertizei legale cei in cauza", sustine Anne-Marie Ciolca, purtatorul de cuvant al IPJ Ilfov.

Cristina Topescu era destul de activa pe retelele de socializare, ultima sa postare pe Facebook fiind in a doua zi de Craciu. In postare facea referire la Papa Francisc. "Inca un motiv sa-l iubesc pe omul asta simplu, firesc, calin, vesel, minunat", arataa jurnalista.

Pe 28 decembrie ar fi fost activa pe WhatsApp, dupa care nimeni nu a mai primit vesti despre ea, noteaza digi24.ro.