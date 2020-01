"Este o veste foarte trista, eram foarte buni prieteni. Ne leaga o prietenie de aproape 30 de ani, am facut multe emisiuni, am fost la multe evenimente, am vorbit multe subiecte.

Era o fata foarte sensibila, se ocupa de caini si facea asta cu foarte mult devotament. Isi dadea toti banii ca sa-i salveze, sa le cumpere medicamente, sa aiba grija de ei. Era o persoana foarte deosebita.

Am vorbit ultima data, cred, pe la jumatatea lui decembrie. Am facut o emisiune despre un roman al meu, Marele Incendiator, dar dupa aceea ne-am mai vazut si ne-am mai auzit. Eram in legatura destul de stransa. Eu am crezut, cand am vazut ca nu mai suna, ca nu mai posteaza pe Facebook, ca a plecat in strainatate intr-o vacanta si cred ca multa lume a crezut asta.

Conditiile in care a murit, singura in casa, nu stiu ce s-a intamplat ca nu a putut sa dea un telefon la 112, unui prieten, sa ma fi sunat, sau pe altcineva... sa fii singur in casa si nimeni sa nu o caute, probabil ca trebuia sa petreaca sarbatorile cu cineva, erau lucruri de vorbit... si sa cazi jos si sa te gaseasca dupa atat de multe zile... Este o tragedie", a spus Tanase la Digi24.