Jurnalista in varsta de 59 de ani Cristina Topescu a murit. Fiica comentatorului Cristian Topescu a fost gasita in casa, autoritatile fiind la fata locului.



"A fost gasita decedata in locuinta. Apelul s-a facut la ora 21,39 de catre Politie, intr-o actiune de cooperare cu noi. Politia ne solicita pentru a doamna, in jur de 50 de ani, gasita decedata in locuinta, sa confirmam decesul. Decesul se pare ca s-a produs in urma cu mai multe zile", a declarat Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a anuntat ca, in cursul serii de duminica, a fost sesizat de o femeie in legatura cu faptul ca vecina ei nu a mai fost vazuta de circa trei saptamani, noteaza jurnalul.ro.

"In urma sesizarii, politistii orasului Otopeni au intrat in imobilul respectiv, unde au gasit o persoana decedata care nu prezinta urme vizibile de violenta. Urmeaza sa se efectueze in cauza expertiza medico-legala", informeaza IPJ Ilfov.

De la finalul anului trecut, Cristina Topescu a devenit consilier al ministrului Sanatatii. Chiar si cei din cadrul ministerului au incercat sa o contacteze, insa nu au reusit crezand ca este plecata din tara.

De asemenea, prietenii au precizat, asemenea vecinei, ca tot de trei saptamani nu au mai putut sa o contacteze, potrivit digi24.ro.