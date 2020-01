O fata de 8 ani din localitatea vasluiana Mascurei a fugit de acasa, duminica, dupa ce ar fi fost agresata de mama vitrega.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, fata a fost gasita de o femeie care o cunostea si care s-a ingrijorat cand a vazut-o singura.

"Femeia a anuntat la numarul de urgenta 112 faptul ca a gasit minora undeva in proximitatea unui drum comunal si a spus ca fetita plangea, sustinand ca a fost agresata de mama vitrega. In cauza, au fost demarate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.

Fata a fost preluata de o autospeciala a Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. "A fost transportata la spital, unde a fost consultata de medici, constatandu-se ca este clinic sanatoasa. De la spital a fost transportata la un centru pentru copii", a precizat directorul SAJ Vaslui, Aurora Popa.

Din primele informatii, se pare ca minora locuia impreuna cu mama vitrega, tatal fiind plecat la munca intr-un judet invecinat.

Citeste si: Fetita de 4 ani, salvata dupa ce a ramas blocata in masina de spalat/

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a demarat verificari in acest caz.