Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, sustine ca intentioneaza sa desfiinteze ghiseele din casele de pensii, in asa fel incat pensionarii si functionarii sa discute din pozitii egale.



"M-a uimit ca, in continuare, pensionarul in baston trebuie sa stea cu spatele incovoiat ca sa poata sa vada ochii functionarului printr-o usita mica pusa la o inaltime la care spatele sau este foarte incovoiat.

Ar trebui sa stea pe picior de egalitate, la o masa, spre exemplu, fara niciun zid intre ei, amandoi in aceeasi pozitie in care sa poata vorbi de la egal la egal, cu hartiile pe masa. Lucrurile sa fie transparente, nu intr-o relatie functionar-pensionar. Am sa fac un gest firesc, am sa cer caselor de pensii din Bucuresti sa reamenajeze spatiile fara investitii substantiale, ci montand o masa", a spus Violeta Alexandru la Digi24, citata de hotnews.ro.