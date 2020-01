Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca" s-a nascut al 241-lea copil prin programul 'O sansa pentru cuplurile infertile', prin care se primesc 3000 de euro din partea Primariei Capitalei, pentru decontarea procedurii FIV".



"I’m happy! Va anunt ca s-a nascut al 241-lea copil prin programul “O sansa pentru cuplurile infertile”, prin care se primesc 3000 de euro din partea Primariei Capitalei, pentru decontarea procedurii FIV. Dintre acestia, 68 sunt gemeni. In acest moment, alte 147 de mame asteapta sa nasca.

In ciuda bugetului de austeritate alocat de guvern, voi face tot ce imi sta in putere, ca primar general, pentru ca acest program atat de necesar sa continue.

Acest program de suflet se deruleaza de un an si jumatate. Felicit toate cuplurile care nu si-au pierdut speranta de a avea copii iar mamelor, inclusiv celei din imagine, le doresc multa sanatate si puterea de a-i creste frumos pe acesti bebelusi atat de doriti.

Detalii proiect:

Citeste si: Nicusor Dan, despre sansa ca Bucurestiului sa scape de...

Pentru efectuarea procedurii de fertilizarea in vitro, fiecare cuplu a beneficiat de un voucher in valoare de 13.800 lei, suma totala, alocata de Primaria Capitalei, fiind de 13.000.000 de lei, adica 2,7 milioane de euro, pana in prezent.

Datorita interesului de care s-a bucurat cat si a ratei de succes (30%), peste media europeana(24%), in 2019, FIV1 a continuat cu Proiectul „O Sansa pentru Cuplurile infertile - FIV 2”, care se va desfasura pana in decembrie 2020.

2000 de cupluri vor putea sa se inscrie in proiectul FIV2, iar Primaria Capitalei va aloca 27.796.112,00 lei, adica 5,8 milioane de euro.

Pana acum, 880 de cupluri au intrat deja in posesia voucherelor si sunt in proceduri medicale, 68 de viitoare mamici urmeaza sa nasca iar altor 119 li s-au aprobat dosarele.

Citeste si: Ministrul Mediului: Ma lasa rece amenintarile la care apeleaza doamna

Obiectivul principal al celor doua proiecte FIV1 si FIV2 il reprezinta sprijinirea tinerilor cu probleme de infertilitate, din Bucuresti, de a deveni parinti. Astfel, 3.000 de cupluri vor fi beneficiarii procedurilor de fertilizare in vitro, in valoare totala de 8,5 milioane de euro", a scris Firea pe Facebook.