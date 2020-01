Social • 12 Ianuarie 2020 • 15:46 15:46 Lectura de un minut

Inspectorii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Gorj efectueaza verificari intr-o cofetarie din Targu-Jiu, in urma unei filmari aparute in care un sobolan se plimba pe peretii localului, in timp ce in incapare se aflau mai multi clienti.



"Colegii au fost in control duminica dimineata. I-am trimis acolo. Imaginile sunt de acum doua zile. S-a confirmat. Colegii aplica o sanctiune conform legii, agentul economic nu a prezentat toate documentele. Are obligatia sa faca in cel mai scurt timp deratizarea. Maine dimineata (luni – n.r.) este asteptat la sediul institutiei, sa prezinte contractul cu DDD-ul, adica deratizare, dezinsectie, dezinfectie, ca nu a fost contabilul firmei sa le prezinte colegilor. Valoarea sanctiunii va fi stabilita luni dimineata, cand o sa avem o celula de criza in situatii de genul acesta, ca sa luam masuri sa nu se mai intample", sustine seful Serviciului Control Siguranta Alimentelor, din cadrul DSVSA Gorj, citat de hotnews.ro. Proprietarul cofetariei nu a putut fi contactat in vederea unei pozitii cu privire la imaginile aparute. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile. Citeste si: O femeie din Targu Jiu a stat 2 ani cu cadavrul bunicii in casa,...

