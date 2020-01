Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu,sustine ca a solicitat OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii lui Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere .



"Am solicitat OMV Petrom convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea revocarii doamnei Sevil Shhaideh din calitatea de membru in Consiliul de Supraveghere.

OMV Petrom este un jucator important pe piata de energie romaneasca si europeana, iar statul roman, care detine aproape 21% din capitalul social al acestei companii, trebuie sa ia decizii care sa nu afecteze capitalul de imagine si performantele economice ale companiei.

Unul dintre obiectivele mandatului meu este acela de a sustine in functii importante ale institutiilor din subordinea mea oameni pregatiti si asupra carora nu exista semne de intrebare cu privire la profesionalismul si integritatea lor.

Actionariatul roman al OMV Petrom nu trebuie sa-si permita sa mentina in asemenea pozitii de decizie persoane cu abordari discutabile si care au facut parte dintr-o guvernare care a adus grave prejudicii economiei romanesti", a scris Virgil Popescu pe Facebook.