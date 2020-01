Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare a finantarii din fonduri europene a autostrazii Sibiu-Pitesti, ci o scrisoare de observatii prin care cere informatii suplimentare cu privire la acest proiect, informeaza, sambata, Ministerul Fondurilor Europene, la solicitarea AGERPRES.



Reactia MFE vine in urma postarii fostului ministru al Transporturilor Razvan Cuc pe pagina sa de Facebook, potrivit careia Comisia Europeana a trimis o notificare de suspendare a finantarii din fonduri europene pentru autostrada Sibiu-Pitesti din cauza unor probleme pe mediu.

De asemenea, MFE precizeaza ca solicitarea Comisiei Europene pentru informatii suplimentare nu afecteaza in niciun fel implementarea proiectului, care este in desfasurare.

"Cererea de finantare a fost transmisa Comisiei Europene spre evaluare in data de 25 octombrie 2019. In data de 23 decembrie 2019, CE a solicitat autoritatilor nationale informatii suplimentare cu privire la proiect. Termenul pentru raspunderea la solicitarea de informatii din partea CE este de doua luni de la primirea scrisorii. Solicitarea CE nu afecteaza in niciun fel implementarea proiectului, care este in desfasurare. Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observatii", explica MFE.

Potrivit regulamentelor europene, spune MFE, Comisia Europeana are la dispozitie trei luni pentru adoptarea unei decizii de aprobare de la momentul transmiterii.

"In situatia in care se solicita informatii suplimentare, se suspenda curgerea acestui termen de trei luni pana la primirea raspunsului din partea Romaniei. Echipele implicate in pregatirea proiectului lucreaza la finalizarea raspunsului la solicitarea de informatii transmisa de CE, raspuns pe care il vom transmite in timp util", da asigurari MFE.

Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, fostul ministru Razvan Cuc afirma ca "vizita Premierului Orban la Bruxelles a fost facuta doar pentru poze", iar autostrada Sibiu-Pitesti a fost suspendata de catre Comisia Europeana.

"Un lucru foarte periculos s-a intamplat pentru unul dintre proiectele vitale de infrastructura din Romania si anume: Comisia Europeana a trimis o notificare de suspendare a finantarii din fonduri europene pentru Sibiu-Pitesti din cauza unor probleme pe mediu (pentru cei care nu-si mai amintesc: obiectivul avea acord de mediu obtinut in decembrie 2018). Nimeni din Guvern nu ne zice nimic. Toata lumea tace! Poate asa e mai bine! Poate asa trebuie! Nu dragi romani, nu trebuie asa!!!! In loc sa se plimbe pentru poze si vaicareala lor clasica, premierul Orban ar fi trebuit sa 'dea cu pumnul in masa' pentru ca acest proiect sa isi continue implementarea prin finantare din fonduri europene! Din pacate, ce nu intelege sau poate chiar nu stie premierul este ca aceasta notificare de suspendare creeaza un precedent foarte periculos pentru tot ce inseamna proiecte de infrastructura din Romania finantate din fonduri europene! (...) Nu ii explic eu domnului Orban pentru ca a vazut si singur ca toate proiectele pe care le-am semnat si lansat doar pe infrastructura rutiera insumeaza multe miliarde de euro. Sunt convins ca lucrul acesta a deranjat. Si a mai deranjat si faptul ca Romania a indraznit sa lanseze, intr-un mod accelerat, proiecte care asigurau o absorbtie foarte mare.....restul este usor de dedus", a notat, sambata, Cuc.

Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat la data de 25 octombrie 2019 cererea de finantare pentru proiectul ''Constructia autostrazii Sibiu - Pitesti Sectiunile 1, 4 si 5'', depus de CNAIR, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, si a transmis proiectul la Comisia Europeana, potrivit unui comunicat al ministerului, remis Agerpres pe 26 octombrie 2019.

Proiectul, in integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in cinci sectiuni ce traverseaza trei judete: Sibiu, Valcea si Arges.

In etapa 1, pentru care se cere finantare, se vor construi 53,58 de kilometri de autostrada, inclusiv 6 noduri rutiere, 28 poduri si pasaje, 10 viaducte, un tunel, o parcare de scurta durata, doua spatii de servicii, trei centre de intretinere si coordonare.

De asemenea, economia de timp ce va fi atinsa ca urmare a construirii Autostrazii Sibiu - Pitesti sectiunile 1, 4 si 5 va fi de 57 minute/turism si 54 minute/vehicul greu.

Valoarea totala a proiectului este de 1.334.389.643,74 euro si va fi finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% din valoarea totala eligibila aprobata, respectiv 875.548.843,35 euro va fi asigurata din Fondul de Coeziune, iar restul de finantare in valoare de 458.840.800,39 euro lei va fi asigurata de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a Proiectului este de 103 luni, incepand cu data de 16.06.2015 si finalizandu-se la data de 31.12.2023.