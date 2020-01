Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, sustine ca proiectul Sibiu - Pitesti nu este blocat.



"Cei care fac afirmatii ar trebui sa stie ca proiectul SIBIU - PITESTI nu este blocat!

Comisia Europeana a solicitat Romaniei, in data de 23 decembrie 2019, o serie de clarificari privind impactul autostrazii SIBIU-PITESTI asupra mediului, pe traseul acesteia.

Comisia Europeana nu a transmis nicio scrisoare de suspendare. Documentul transmis de Comisie se numeste scrisoare de observatii.

Potrivit regulamentelor europene, CE are la dispozitie 3 luni pentrut adoptarea unei decizii de aprobare de la momentul transmiterii.

In cazul in care se solicita informatii suplimentare, se suspenda curgerea acestui termen de 3 luni pana la primirea raspunsului din partea Romaniei.

Ce uita cei care arunca petarde in spatiul public este ca acordul de mediu, parte a acestui proiect, a fost publicat si transmis catre Bruxelles de Guvernul care era atunci la Palatul Victoria, in speta guvernul PSD. Mai exact, de colegii de partid ai domnului Cuc, ministrii Sova si Plumb. Lor ar trebui sa le adreseze intrebari cu privire la ceea ce au transmis la Bruxelles!

Nu e nicio problema, ne-am obisnuit sa deblocam ce a ramas de la PSD.

In ultimele doua saptamani, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au avut loc mai multe intalniri de lucru cu autoritatile implicate, pentru a se raspunde cu celeritate la clarificarile solicitate.

Chiar luni, 13.01.2020 va avea loc o intalnire cu toti factorii implicati - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Fondurilor Europene, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Agentia Nationala de Protectia Mediului precum si expertii Jaspers.

In conditiile in care protejarea mediului este una din prioritatile cheie ale CE, aceste clarificari fac parte din procesul normal de evaluare al oricarui proiect major de infrastructura. Aceste cerinte nu sunt doar pentru proiectele din Romania, ci si pentru proiectele depuse de catre alte state.

Transmiterea proiectului catre CE urmareste asigurarea finantarii din fonduri externe nerambursabile, din punct de vedere fizic proiectul mergand inainte pe fiecare tronson in functie de faza de evolutie (lot 1 - contract semnat, lot 2-3 documentatie tehnica, lot 4-5 licitatie).

PS: ca sa ramana scris si sa inteleaga si cei care cred ca stiu, dar eu sunt sigur ca nu stiu: pentru a fi suspendata finantarea acestui proiect major de infrastructura, acesta ar fi trebuit sa fie aprobat de catre CE, lucru care nu s-a intamplat pana acum!", a scris Bode pe Facebook.