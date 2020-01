Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca bancile au efectuat platile pensiilor, iar Posta a livrat deja aproape jumatate din pensiile la domiciliu, urmand ca ultimele plati sa se efectueze in cursul zilei de luni.



"Bancile au facut platile pensiilor. Ultimele plati se fac luni. S-a putut, deci, face plata imediat, nu dupa 2 zile. Da, am tinut sa se faca platile cat mai repede dupa aceasta perioada de sarbatori. Ma bucur ca am atins obiectivul de a incepe platile pana in acest week-end. Puteam sa ma rezum la comunicari seci gen: nu avem ce face, au fost multe zile libere.

Dar, imi pasa.

Le multumesc mult pensionarilor care mi-au confirmat acest lucru.

Posta a livrat deja aproape de jumatate din pensiile la domiciliu. Se lucreaza si la acest sfarsit de saptamana. Pana la jumatatea saptamanii viitoare se acopera toate adresele daca persoanele sunt la domiciliu.

Respectul meu pentru pensionari se vede prin fapte. Mai putine vorbe si mai multa treaba. Se poate!

Inchei o zi in care am miscat lucrurile. Putin dar eficient", a scris ministrul pe Facebook.