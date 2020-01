Ceaiul consumat de cel putin trei ori pe saptamana poate contribui la o viata mai lunga si o stare mai buna de sanatate, conform unui studiu recent, citat joi de Press Association.



Potrivit unei noi cercetari publicate in European Journal of Preventive Cardiology, consumul ''obisnuit'' de ceai este asociat cu un risc redus de boli cardiovasculare si deces in urma unei afectiuni.

Exista, insa, o diferenta intre consumul de ceai verde si ceai negru, conform oamenilor de stiinta.

Ceai verde vs ceai negru

Analiza a inclus date prelevate de la 100.902 participanti din China care nu aveau in istoricul medical atac de cord, accident vascular sau cancer.

Participantii au fost impartiti in doua grupuri: consumatori de ceai - persoane care beau ceai de trei sau mai multe ori pe saptamana si persoane care nu obisnuiau sa consume des sau deloc aceasta bautura. Subiectii au fost monitorizati o perioada medie de 7,3 ani.

Citeste si: Studiu: Exercitiile fizice mentin creierul sanatos

Studiul sugereaza ca o persoana cu varsta de 50 de ani care bea in mod obisnuit ceai se va confrunta cu boala coronariana si/sau accident vascular cerebral, in medie, cu 1,41 ani mai tarziu si va trai cu 1,26 ani mai mult decat o persoana care consuma ceai rar sau deloc, scrie Agerpres.

De asemenea, s-a observat ca persoanele care beau in mod obisnuit ceai prezentau un risc cu 20 de procente mai mic de boli de inima si accident vascular cerebral si un risc cu 22 procente mai mic de afectiuni cardiovasculare fatale.

Totodata, cei care beau frecvent ceai au prezentat un risc cu 15 procente mai mic de deces, sugereaza studiul.

''Consumul obisnuit de ceai este asociat cu riscuri mai mici de boli cardiovasculare si deces din toate cauzele'', a declarat autorul principal al studiului, doctor Xinyan Wang de la Academia de Stiinte Medicale din China. ''Efectele favorabile pentru sanatate sunt cele mai semnificative in cazul ceaiului verde si pentru persoanele care au consumat ceai in mod obisnuit, pe termen lung'', a precizat el.