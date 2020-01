Un barbat in varsta de 76 de ani din Braila a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-ar fi omorat ginerele si i-at fi incendiat apoi cadavrul.





"Barbatul de 76 de ani din Varsatura a fost retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Braila. Va fi prezentat astazi instantei cu propunere de arestare preventiv", transmite IPJ Braila.

O femeie in varsta 43 de ani, din localitatea Varsatura, ar fi fost cea care a apelat numarul de urgenta 112, anuntand ca sotul sau, in varsta de 45 de ani, a fost gasit decedat in curtea locuintei, noteaza jurnalul.ro.

"La fata locului, politistii au gasit cadavrul barbatului, care prezinta urme de combustie si mai multe leziuni pe suprafata corpului. In cauza se continua cercetarile, sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, in vederea stabilirii cu exactitate a tuturor imprejurarilor in care a survenit decesul victimei", anunta reprezentantii IPJ Braila.