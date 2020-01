Ministrul Mediului, Costel Alexe, a reactionat dupa anuntul edilului Capitalei, Gabriela Firea, ca ar fi pregatit plangerea impotriva ministrului Mediului , Costel Alexe, pe motiv ca ar fi indus panica in randul populatiei prin intermediul afirmatiei ca in Capitala ''se respira otrava''.

"Indiferent de zgomotul de fond pe care il fac cei responsabili pentru situatia de astazi, realitatea este ca Bucurestiul, alaturi de Brasov si Iasi, este unul dintre cele mai poluate orase ale tarii si nu s-a luat aproape nicio masura pentru imbunatatirea situatiei.

M-as fi bucurat ca argumentele Primariei Bucuresti sa fi convins Comisia Europeana si sa nu ajungem in situatia de a astepta un verdict de la Curtea Europeana de Justitie.

Ma lasa rece amenintarile cu plangeri penale, aluziile si ironiile ieftine la care apeleaza doamna Primar General, Gabriela Firea, pentru a masca propria indolenta si ineficienta in implementarea masurilor pentru imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti.

Stimata doamna, plangerea penala cu care ma amenintati nu ii insanatoseste si nu ii protejeaza pe bucuresteni si va asigur ca nu puteti sa le faceti plangeri penale miilor de bucuresteni care sunt fortati sa respire aerul nesanatos din capitala Romaniei!

La fel cum, stimata doamna, mutarea statiei de monitorizare de la Cercul Militar, de care v-ati aratat deranjata, nu rezolva poluarea din zona sau din Bucuresti, ci doar o mascheaza si o ascunde de ochii opiniei publice.

Mai responsabil ar fi sa luati in serios situatia pe care v-am semnalat-o si sa luati, de urgenta, masurile necesare.

Vreau sa ii asigur pe toti romanii, indiferent de judetul in care locuiesc, ca atat timp cat voi fi in functia de ministrul al Mediului, Apelor si Padurilor, vor avea in mine un aliat si imi voi desfasura activitatea cu buna credinta, in interes public, transparent si fara jumatati de masura!

Reducerea poluarii, imbunatatirea calitatii aerului si cresterea calitatii vietii raman obiective fundamentele ale acestui mandat!", a scris Alexe pe Facebook.