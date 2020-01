La Gradina Zoologica din Oradea s-a nascut in urma cu trei saptamani un pui de lama, al doilea in decurs de un an.



"Ne-am marit familia.

Mama si puiul de lama pot fi admirati de catre vizitatori intr-un tarc situat langa locul de joaca. Proaspatul locatar de la Zoo Oradea nu are deocamdata un nume, orice persoana fizica sau juridica putandu-i oferi unul in urma incheierii unei adoptii. Pe langa acest nou membru, tot in perioada Sarbatorilor de Iarna, colectia de animale de la Zoo Oradea s-a imbogatit cu trei miei si doi iezi de Camerun. Va asteptam in vizita!", anunta reprezentantii Gradinii Zoologice pe Facebook.