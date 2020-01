Premierul Ludovic Orbansustine ca va fi prorogat, cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii.



"Am discutat, pozitia presedintelui este fireasca. Intentia domniei sale este aceea de a promulga legea. Noi suntem pusi intr-o situatie in care si daca am vrea nu am putea majora alocatiile.

Cel mai probabil solutia pe care vom merge este aceea de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura resurse financiare in bugetul de stat, iar aici stiti bine ca nu se poate lucrul acesta decat la rectificarea bugetara, adica dupa data de 1 iulie", a declarat seful Executivului, citat de orange.ro.