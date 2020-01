Deputatul USR Cristina Iurisniti a depus un proiect de lege prin care operatorii economici sa fie incurajati sa initieze parteneriate cu statul in vederea sustinerii invatamantului profesional-dual, astfel incat sa fie formata o resursa umana bine pregatita, calificata si apta sa se integreze pe piata muncii.



"«Combaterea abandonului scolar si dezvoltarea comunitatilor incepe prin revalorizarea invatamantului profesional! Invatamantul profesional, in special cel realizat in regim dual, reprezinta una dintre cele mai importante trasee educationale care au rolul de a oferi elevilor oportunitati de invatare bazate pe instruire practica. In acest fel, elevii au oportunitati de dezvoltare profesionala, un venit sigur reprezentat de bursele acordate de stat si de operatori economici, precum si viitoare locuri de munca sigure. Pentru a avea randament, invatamantul profesional-dual trebuie insa orientat spre formarea tinerilor in acord cu nevoile reale ale pietei; calificarile profesionale trebuie racordate la cerintele economice si la standardele de dezvoltare tehnologica. Or, pentru aceasta este imperios sa aducem operatorii economici mai aproape de scolile profesionale, intr-un parteneriat public-privat care sa genereze plus valoare», declara deputatul USR Cristina Iurisniti.

Deputatul USR a depus un proiect de lege de modificare a Codului Fiscal si a Legii Educatiei 1/2011 in sensul acordarii de facilitati fiscale agentilor economici care doresc sa investeasca in formarea profesionala a tinerilor:

1. Zero impozit pe profitul reinvestit in formarea de calitate a elevilor prin instruire practica

2. Deducerea cheltuielilor operatorilor economici cu bursele elevilor din baza impozabila.

«Totodata, trebuie sa tinem cont de particularitatile fiecarui operator economic. Spre exemplu, o microintreprindere cu doi angajati care si-ar dori sa formeze elevi nu ar putea sa ii formeze pe acestia la sediul microintreprinderii din cauza ca, la ora actuala, Legea Educatiei prevede ca grupele pentru orele de practica se constituie din minimum 7, maximum 15 elevi. In acest sens, am propus eliminarea minimului pentru a putea oferi oricarui operator economic, indiferent de dimensiunile acestuia, posibilitatea de a instrui elevi. Aceasta modificare vine in sprijinul elevilor scolarizati in mediu rural sau in orase mici si unde activeaza operatori economici de dimensiuni reduse», mai declara deputatul USR.

Atragerea de noi operatori economici care sa investeasca in invatamantul profesional-dual vine cu un dublu beneficiu:



dezvoltarea economiei locale, a produselor locale si a lanturilor scurte intre producator si beneficiar.



formarea profesionala de calitate, direct la agentul economic, in acord cu cerintele pietei, a realitatilor socio-economice si culturale ale comunitatii respective.







Educatia profesionala trebuie sa reprezinte o prioritate pentru fiecare autoritate locala, asa cum reprezinta pentru fiecare viitor consilier sau primar USR!

USR atrage atentia autoritatilor locale ca doar prin educatie, inovatie si investitii in acest domeniu, comunitatile vor putea fi relansate si dezvoltate durabil", se arata intr-un comunicat USR.