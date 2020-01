Presedintele Klaus Iohannis sustine ca este o discutie foarte serioasa cea in jurul pensiilor si aceasta se va purta cu argumente in vederea gasirii unor solutii sustenabile si platibile.



Intrebat daca a fost consultat de Guvernul cu privire la plafonarea pensiei minime la 704 lei si daca impartaseste aceasta idee, seful statului a mentionat: "Este o discutie pe care trebuie sa o purtam si o vom purta. Auziti, nu vreau sa dau eu acuma niste indicatii prin televizor cum trebuie sa calculeze Guvernul pensiile. Este o discutie foarte serioasa cea in jurul pensiilor.

Discutia se va purta cu argumente si, evident, obiectivul final este sa se gaseasca solutii care sunt sustenabile, platibile si prin care se elimina inechitatile si, evident, se cresc pensiile. Toata lumea intreaba: 'cresc pensiile?'. Da, vor creste pensiile. Este un lucru evident, fiindca ne dorim acest lucru, nu din alt motiv".

Klaus Iohannis: Nu dorim sa crestem varsta de pensionare

In egala masura, intrebat in legatura cu modificarea pe care o ia in calcul Guvernul, cu privire la majorarea varstei de pensionare, dar pentru cei care doresc sa lucreze mai mult, pentru educatie si pentru sanatate, ar trebui sa fie aplicata din acest an sau de anul urmator, Iohannis a precizat:

"In primul rand, mi se pare o idee foarte buna, fiindca noi ne confruntam cu un deficit de forta de munca, mai ales un deficit de forta de munca calificata si, pe de alta parte, sunt foarte multi angajati, mai ales in sistemele mari publice, care ar dori sa continue munca lor. Cunosc personal multe persoane care ar vrea sa continue, daca ar fi posibil, sa lucreze peste varsta de pensionare. Si atunci a aparut discutia, la care recunosc ca am participat, sa se dea, in perspectiva, posibilitatea acestor persoane sa ramana mai mult timp in sistem. In acest fel, in primul rand, s-ar atenua deficitul de forta de munca. In al doilea rand, persoanele apte si disponibile sa lucreze mai mult, si care sunt, de regula, foarte bine calificate, vor avea posibilitatea sa o faca.

Insa vreau sa subliniez un lucru foarte, foarte important: nu vorbim de cresterea varstei de pensionare. Am vazut ca de la PSD, imediat, au sarit unii in sus ca noi vrem sa crestem varsta de pensionare.

Nu este adevarat! Noi nu dorim sa crestem varsta de pensionare, ea ramane asa cum este stabilita. Insa pentru persoanele care doresc sa munceasca mai mult se va crea posibilitatea legala pentru a face acest lucru. Inca o data, este o optiune, nu este o obligatie", a aratat el, potrivit Administratiei Prezidentiale.

