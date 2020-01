Presedintele Klaus Iohannis sustine ca nu are de gand, momentan, sa refuze promulgarea legii privind dublarea alocatiilor pentru copii.



Intrebat de jurnalisti ce va face cu dublarea alocatiilor, care ar fi trebuit deja sa ajunga la seful statului, raspunsul presedintelui a fost: "Proiectul de lege a ajuns la mine si are termen de promulgare 18 ianuarie. La acest moment, nu am de gand sa refuz promulgarea acestei legi, dar ea inca se afla in analiza si, intr-adevar, se afla in analiza si in asteptarea unor lamuriri suplimentare din partea Guvernului, fiindca aici vorbim despre niste sume care nu sunt prinse in buget si atunci Guvernul va trebui sa vina cu solutii pentru a vedea cum se poate continua. Dar repet, la momentul acesta, nu intentionez sa refuz promulgarea".

De asemenea, in cadrul conferintei de presa s-a amintit ca Ministrul de Finante a precizat ca nu va creste deficitul, nu vor creste taxe, pentru ca aceste alocatii sa fie dublate. Vi s-a explicat de unde ar putea sa fie taiate cheltuieli, pentru ca aceasta pare a fi singura solutie?, a fost intrebat Iohannis.

"Exista variante, cu siguranta, insa trebuie sa fim foarte realisti. Prima rectificare de buget, deci o rectificare inseamna sa se mute bani de la un capitol la altul, se poate face abia la mijlocul anului", a raspuns el, potrivit Administratiei Prezidentiale.

