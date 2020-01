Doctorul Mircea Beuran a ajuns, vineri, la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, pentru a fi audiat in cazul pacientei care a suferit arsuri in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca.



Mircea Beuran nu a dat declaratii la intrarea in sediul Politiei, invocand faptul ca trebuie sa ajunga la audieri la o anumita ora.

Politistii au mai audiat ca martori, in ultimele zile, mai multi asistenti medicali si medici rezidenti de la Spitalul Floreasca, scrie Agerpres.

In acest caz, Inspectia Sanitara de Stat a sanctionat cu 30.000 de lei Spitalul de Urgenta Floreasca "pentru neregulile gasite", dar si intreaga echipa operatorie, de la asistent, pana la conducatorul echipei.

Totodata, in urma cercetarii administrative efectuate de conducerea spitalului, s-a decis si demiterea prof. dr. Mircea Beuran din functia de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, pentru nerespectarea obligatiilor din contractul de administrare.

Cazul a fost cercetat si de Corpul de control al Ministerului Sanatatii, concluziile fiind prezentate marti de ministrul Victor Costache.

"Niciunul dintre medicii aflati in echipa operatorie nu se afla in serviciul de garda. Deci avem o pacienta care a sangerat si care s-a deteriorat pe parcursul noptii, s-a intervenit la 9 dimineata, iar in echipa operatorie s-a preferat sa se intervina cu un medic rezident si apoi cu un medic specialist venit de acasa, in loc sa intervina echipa de medici primari, care erau de garda in spital", a declarat Costache.

S-au constatat nereguli si privind modul in care a fost inregistrat incidentul, folosirea substantei dezinfectante, precum si privind interventia medicului rezident fara supravegherea unui indrumator.

Beuran a fost demis si din functia de presedinte al Comisiei Ministerului Sanatatii de chirurgie generala.